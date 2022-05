Střelec v texaské základní škole povraždil 19 dětí a dva dospělé, sám nepřežil

Washington - Nejméně 19 dětí a dva dospělé zabil v úterý střelec vyzbrojený útočnou puškou na základní škole v texaském městečku Uvalde, které se stalo dějištěm další z dlouhé řady hromadných vražd na veřejných místech ve Spojených státech. Informovala o tom místní policie, která předtím útočníka zabila. Motiv činu, který je v tuto chvíli druhou nejhorší střelbou na základní či střední škole v dějinách USA, není jasný. Americký prezident Joe Biden v emotivním projevu apeloval na regulaci zbraní a tázal se, proč jsou Američané ochotni tyto "masakry" tolerovat.

Policie střelce identifikovala jako 18letého místního mladíka Salvadora Ramose, který v městečku na jihu Texasu se silnou hispánskou komunitou docházel na střední školu. Ramos 16. května dovršil 18 let a den poté si legálně zakoupil útočnou pušku typu AR-15 spojenou s mnoha krvavými útoky, píše list Houston Chronicle. O den později si údajně koupil 375 nábojů a o další dva dny později, tedy minulý pátek, další pušku.

Ramos dal podle policie na sociálních sítích dopředu najevo, že se chystá zaútočit. "Naznačil, že by si děti měly dát pozor," řekl jeden z místních politiků.

Útočník žil u svých prarodičů, neměl kamarády, nechodil na brigády, dosud neměl problémy se zákonem a nepříslušel k žádnému z místních kriminálních gangů, řekl dnes mluvčí texaského ministerstva pro veřejnou bezpečnost Chris Olivarez. Než se vydal do základní školy, střelil svou babičku, která je po leteckém převozu do nemocnice v kritickém stavu. Policie se nyní snaží najít jeho dědečka a další rodinné příslušníky.

Útočník pak odjel k základní škole, před níž naboural svoje auto a vyrazil dovnitř s jednou ze svých pušek a více než 300 náboji v taktické vojenské vestě, kterou používají například jednotky rychlého nasazení. Server NBC napsal, že se jej ve škole pokoušeli zastavit tři policisté, kterým se to však nepodařilo a museli čekat na zásahovou jednotku.

Olivarez později upřesnil, že všichni zemřelí byli v době incidentu v jedné místnosti, v níž se podezřelý zabarikádoval. Zatímco se v jedné z učeben střílelo, rozbíjeli policisté okna školy a snažili se z ní dostat žáky i zaměstnance.

Identifikace obětí pokračovala i mnoho hodin po útoku. Proces zřejmě komplikoval stav obětí a několik rodin řeklo televizi CNN, že rodiče žáků byli žádáni o vzorky DNA kvůli potvrzení či vyvrácení vztahu s mrtvými dětmi.

Houston Chronicle informoval, že místní nemocnice přijaly v souvislosti s incidentem dohromady 20 raněných, z nichž jsou někteří v kritickém stavu, včetně 66leté ženy a desetileté dívky. Olivarez v televizi Fox News řekl, že některé děti, které byly zavřené ve třídě s útočníkem, incident přežily se zraněními.

Do ticha u městského kulturního centra, kde rodiče čekali na zprávy o svých dětech, podle agentury AP opakovaně zaznívaly zoufalé výkřiky. "Ne! Prosím ne," volal údajně jistý muž, který se objímal s jiným. Místní obyvatel Adolfo Hernandez médiím tlumočil výpověď svého synovce, který byl prý během vraždění v budově školy a viděl, jak jeho kamaráda útočník střelil do hlavy. "Dostal kulku do nosu a prostě se skácel a můj synovec je zdrcený," řekl Hernandez.

"Střílel a zabíjel strašným způsobem, nepochopitelným," řekl o útočníkovi republikánský guvernér Texasu Greg Abbott. Jedním z mrtvých dospělých byl podle něj člen učitelského sboru. Média psala o učitelce Evě Mirelesové, která byla podle informací listu The New York Times (NYT) vdaná a měla jedno dítě. Některá média uvádí, že oba mrtví dospělí byli učitelé. Abbott také sdělil, že při zásahu proti střelci byli zasaženi dva strážci zákona, ale jejich zranění nejsou vážná.

Pete Arredondo, který vede oddělení místní policie, uvedl, že do dotčené základní školy chodí žáci druhé až čtvrté třídy. V amerických školách tyto ročníky obvykle tvoří děti ve věku od sedmi do deseti let. Děti byly ve škole poslední týden před letními prázdninami.

"Jako národ se musíme ptát, kdy se proboha postavíme lobby výrobců střelných zbraní? Kdy proboha uděláme to, co je třeba udělat?" reagoval na střelbu americký prezident Biden, který neúspěšně prosazuje mimo jiné zákaz prodeje útočných pušek, jako je ta použitá útočníkem v Uvalde. Proti omezování přístupu ke zbraním se v Kongresu dlouhodobě staví Republikánská strana, bez jejíž podpory aktuálně žádný návrh v tomto směru nemůže na federální úrovni projít.

Stát Texas má přitom jedny z nejméně přísných zbraňových zákonů v USA a umožňuje nákup útočných pušek komukoliv staršímu 18 let bez nutnosti opatřit si zbrojní průkaz a bez čekací lhůty. Občané státu mohou rovněž tyto zbraně otevřeně nosit na veřejnosti a nemusí je nijak registrovat.

Biden v úterním projevu v hlavním vysílacím čase obnovil neustále se opakující výzvu demokratických politiků, že "je čas konat". "Proč jsme ochotni žít s těmito masakry?" tázal se po nejnovější střelbě, kterých v USA ročně evidují stovky. Jako připomínku tragédie nařídil vyvěsit vlajky do 28. května na půl žerdi až do západu slunce. "Už toho bylo dost," konstatovala americká viceprezidentka Kamala Harrisová a rovněž vyzvala k regulaci zbraní.

Útok na základní školu v Uvalde je nejkrvavější školní střelbou v USA od prosince 2012, kdy 20letý Adam Lanza postřílel na základní škole v Newtownu v americkém státě Connecticut 20 dětí ve věku šest až sedm let a šest dospělých. Ještě více obětí měl v dubnu 2007 útok na Virginském polytechnickém institutu, kde student zabil 32 lidí a poté i sebe.

Předminulou sobotu jiný 18letý střelec v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York zabil deset lidí, podle všeho také legálně pořízenou puškou AR-15. Útok byl podle vyšetřovatelů rasově motivovaný, ze 13 osob zasažených výstřely bylo 11 tmavé pleti.