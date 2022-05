Střelec v Buffalu v USA zabil deset lidí; místo si předem prozkoumal

Policie na místě střelby v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York.

Policie na místě střelby v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York. ČTK/AP/Joshua Bessex

Buffalo (USA) - Osmnáctiletý střelec bílé pleti, který v sobotu v supermarketu v americkém městě Buffalo ve státě New York zabil deset lidí a další tři zranil, si místo činu předem prozkoumal. Hledal totiž oblast s vysokou koncentrací černošského obyvatelstva. Do okolí supermarketu se podle všeho vydal i nejméně den před střelbou, uvedla agentura AP s odvoláním na americké úřady. Payton Gendron, jehož jméno policie zveřejnila, zůstává ve vazbě a střelba je vyšetřována jako zločin z nenávisti. Policie mladíka již dříve prověřovala v souvislosti s jinými výhrůžkami.

Střelec, který svůj čin vysílal živě na internetu, zřejmě neměl spolupachatele. Ze 13 lidí zasažených výstřely bylo 11 tmavé pleti a dva bílé pleti, napsala s odvoláním na americké úřady agentura Reuters. "Tato osoba sem dorazila za účelem vzít co nejvíce černošských životů," uvedl na dnešní tiskové konferenci starosta Buffala Byron Brown.

Agenti FBI již vyslechli Gendronovy rodiče a provedli několik domovních prohlídek. Rodiče střelce s vyšetřovateli spolupracují. Policie rovněž prověřuje pravost rozsáhlého stoosmdesátistránkového manifestu, který nejspíš Gendron napsal a zveřejnil na internetu. Píše se v něm mimo jiné, že Spojené státy by měly patřit jen bělochům. Zatím není úplně jasné, proč střelec cestoval ze svého domova v Conklinu 320 kilometrů až do Buffala. Nejspíš to ale bylo právě kvůli tomu, že si dané místo důkladně demograficky prozkoumal.

Podle agentury AP, která citovala nejmenovaného úředníka, byl Gendron v hledáčku úřadů již loni v červnu v souvislosti s tím, že vyhrožoval střelbou na střední škole. Kvůli tomu ho následně poslali na vyšetření psychického stavu. Vyšetřován byl půldruhého dne a pak byl z nemocnice propuštěn. Z ničeho tehdy nebyl obviněn. Nyní úřady zjišťují, jak je možné, že znovu zaútočil, i když se o něm vědělo, že může představovat hrozbu.

Jen několik hodin po činu si Gendron vyslechl obvinění z vraždy prvního stupně, za což mu hrozí doživotní trest bez možnosti propuštění. Další obvinění nejspíš budou následovat, uvedla CNN.

Střelec prohlásil, že se cítí nevinný. Před soud by se opět měl vrátit ve čtvrtek 19. května. Ve vazbě je pod zvýšeným dohledem kvůli riziku, že by si mohl sáhnout na život, a je umístěn odděleně od ostatních zadržených, uvedl dnes místní šerif John Garcia.

Americký prezident Joe Biden střelbu odsoudil, podle viceprezidentky Kamaly Harrisové zažívají Spojené státy "epidemii nenávisti". "Vyšetřování pokračuje, nicméně jasné je jedno: to, co vidíme po celé zemi, je epidemie nenávisti. Důkazem jsou nejrůznější násilné činy či jiné projevy nesnášenlivosti," uvedla Harrisová.

Mladík ozbrojený puškou v sobotu střílel v prodejně řetězce Tops Friendly Market. Supermarket se nachází ve čtvrti, kde žijí převážně lidé s tmavou barvou pleti. Tato lokalita leží asi pět kilometrů severně od centra města.

Na sobě měl oblečení ve vojenském stylu, helmu a neprůstřelnou vestu. "Měl taktické vybavení," uvedl policejní komisař Joseph Gramaglia na tiskové konferenci. "Měl kameru, přes kterou živě vysílal, co dělá," dodal. Útočník podle něj nejprve zasáhl čtyři lidi před obchodem. Uvnitř obchodu na něj několikrát vystřelil pracovník ostrahy, střely však zachytila neprůstřelná vesta. Útočník pak příslušníka ochranky zabil. Kromě pracovníka ostrahy nepřežilo střelbu devět zákazníků supermarketu. Tři zaměstnanci obchodu utrpěli zranění.

Gramaglia rovněž uvedl, že policie se po vstupu do obchodu s útočníkem střetla ve vestibulu. "Podezřelý v tu chvíli přiložil zbraň ke svému krku," dodal. Policisté ale podle komisaře útočníka přiměli, aby zbraň odložil a vzdal se.

Svědci řekli novinářům, že po střelbě byla všude mrtvá těla. "Když jsem ho zahlédl poprvé střílet, tak vystřelil na jednu ženu, pak na jáhna a pak na další ženu ... pak vstoupil do obchodu a začal střílet znovu," uvedl jeden z přítomných při útoku.

Policie tvrdí, že na internetu našla dokumenty a příspěvky na diskuzních fórech, které prokazují radikalizaci osmnáctiletého mladíka. Podle deníku The Washington Post se v těchto dokumentech nazývá bílým suprematistou, fašistou a antisemitou. Vyzdvihuje v nich Brentona Tarranta, který byl odsouzen na útok na mešitu na Novém Zélandu, kde zemřelo 51 lidí, či Dylanna Roofa, který v roce 2015 zabil devět lidí v kostele, kam chodili převážně černošští věřící. Rovněž podle vyšetřovatelů na internetu vyhledával informace o útoku pravicového teroristy Anderse Behringa Breivika, který v roce 2011 nejprve v Oslu odpálenou náloží připravil o život osm lidí a vzápětí na ostrově Utöya, kde se pořádal letní tábor sociálnědemokratické mládeže, postřílel 69 osob.