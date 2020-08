Střelba ve FN Ostrava byla rozšířenou sebevraždou

Ostrava - Střelba v budově polikliniky ostravské fakultní nemocnice byla podle výsledků vyšetřování rozšířenou sebevraždou. Dvaačtyřicetiletý střelec útočil s představou, že je nevyléčitelně nemocný a lékaři mu nechtějí pomoci. Rozhodl se zabít a nechtěl v tom být sám, řekl novinářům v Ostravě dozorující státní zástupce David Bartoš. Policie v těchto dnech případ odložila, protože pachatel je mrtvý. Muž zabil loni v prosinci v nemocnici sedm lidí a další zranil. Pak zastřelil sebe.

Myšlenka na rozšířenou sebevraždu v útočníkovi podle žalobce i policie uzrávala delší dobu. Na čin se připravoval několik dnů až týdnů. "V polovině roku 2019 utrpěl úraz a od té doby si začal více všímat svého zdravotního stavu. Trpěl zvýšenou úzkostí o své zdraví," uvedl Bartoš. Podle zjištěných informací si pachatel vsugeroval, že trpí rakovinou. I když to žádné z vyšetřeních nepotvrdilo, lékařům nevěřil. Nabyl dojmu, že mu nechtějí pomoci.

"Po té, co lékaři vyloučili fyziologická onemocnění typu rakoviny, dospěli k tomu, že u pachatele bude psychologický problém," řekl Bartoš. Potvrdili to i experti, kteří duševní stav střelce zkoumali po činu. Podle nich ale netrpěl žádnou duševní poruchou, která by způsobovala jeho nepříčetnost. "Trpěl jen zvýšenou obavou o své zdraví. To byl základ činu, který spáchal," uvedl Bartoš.

Dodal, že když vyšetření neprokázala rakovinu, lékaři střelci doporučili navštívit psychiatra. To ale muž neudělal a rozhodl se se svým životem skoncovat. Pořídil si zbraň, naučil se s ní zacházet. Podle Bartoše ale nechtěl zemřít sám. "Chtěl po sobě zanechat nějaký odkaz. Aby nebyl jedním z řady nevyléčitelně nemocných, kteří se zabili," uvedl.

Podle ředitele moravskoslezské policie Tomáše Kužela si muž pořídil model zbraně, který se používá ve školách a po úpravách může být funkční. Tyto dodatečně úpravy způsobily to, že se zbraň při střelbě zasekávala. To podle Kužela několika lidem umožnilo z čekárny utéct a zachránit si život.

Bartoš řekl, že pistole se zasekla třikrát. Technické problémy způsobily i to, že se vrah nezastřelil na místě činu, jak měl původně v úmyslu. Nemocnici opustil a odjel na místo, které znal a zastřelil se tam. Policie dál zjišťuje, kdo zbraň upravil a od koho ji střelec získal. "Úprava zbraně byla trestná. Nesouvisí to ale s útokem, protože on si ji pořídil už upravenou. Proto jsme to oddělili a řešíme to samostatně," řekl Kužel.

Podle Bartoše si střelec polikliniku fakultní nemocnice vybral spíše náhodou. Prostředí znal, protože tam chodil na některá vyšetření. "To mohl být jeden z motivů. Dalším mohlo být to, že se dalo předpokládat, že tam bude větší množství lidí," řekl. Potvrzuje to i jeho chování v budově. Procházel ji nějakou dobu a hledal čekárnu, v níž bude nejvíce pacientů.