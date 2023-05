Středula: Vládní balíček míří proti zaměstnancům i důchodcům

Praha - Odbory ostře kritizují vládní konsolidační balíček a návrh změn penzí. Podle nich míří proti zaměstnancům a jejich rodinám i proti důchodcům. Novinářům to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Předáci zmiňují zamýšlené snížení sumy na platy ve veřejném sektoru, obnovení nemocenského pojištění zaměstnanců, zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů či pozdější odchod do penze a snížení nových důchodů. Vedení nejsilnějšího odborového svazu KOVO podle svého předáka Romana Ďurča začíná prosazovat v podnicích vyhlášení stávkové pohotovosti. Vyzývá k ní i ostatní svazy.

"Neslyšeli jsme slovo o tom, jak vláda inflaci sníží, návrhy, které se přinášejí, inflaci zvýší," řekl Středula. Přeřazení některých položek do nižší sazby daně z přidané hodnoty podle něj nepřinese snížení cen pro spotřebitele. "Tato 'deforma' se řítí plnou parou proti zaměstnancům a proti důchodcům, naprosto jednoznačně," uvedl odborový předák.

Odbory podle něj také nesouhlasí s návrhem, podle kterého by mělo být pro zaměstnance zavedeno nemocenské pojištění se sazbou 0,6 procenta. "V materiálu argumentují, že došlo ke snížení odvodů na nemocenské pojištění na straně zaměstnavatelů v souvislosti se zrušením karenční doby, ale navýšení teď nejde na stranu zaměstnavatelů, ale na stranu zaměstnanců," řekl Středula. Podle ministerstva financí bude dopad na čistý příjem zaměstnance s hrubou mzdou 40.353 korun měsíčně 242 korun měsíčně.

Zrušení daňového zvýhodnění nepeněžních benefitů zaměstnancům podle předáka povede k tomu, že je zaměstnavatelé přestanou poskytovat.

Středula také řekl, že vláda při přípravě důchodové reformy vychází z dat z roku 2018, do kterých se ještě nepromítly důsledky epidemie covidu-19 či přílivu běženců z Ukrajiny. Podle něj je navíc nesmysl uvažovat o tom, co bude za 30 let. "Ani před pěti lety jsme nevěděli, že přijde covid, že přijde migrační vlna. Z tohoto pohledu budou ještě velké debaty, jak bude systém (penzí) vypadat," dodal předseda. Důchodová reforma má podle něj čas, na rozdíl od reformy daňové.

ČMKOS je největší odborová centrála. Zastřešuje tři desítky svazů. Jejich šéfové a šéfky se v pondělí sejdou, aby diskutovali o případném dalším společném postupu proti vládním návrhům. Vedení nejsilnějšího svazu KOVO podle svého předáka Ďurča dnes už rozhodlo, že začíná v podnicích prosazovat vyhlášení stávkové pohotovosti. Vyzývat k tomu bude i ostatní svazy. "Tato vláda nám nedává šanci. Opatření neřešila s odbory a zaměstnavateli, porušila pravidla sociálního dialogu," řekl Ďurčo.

Odboráři ve vládním návrhu ocenili úpravu odvodů u takzvaných dohodářů či zdanění luxusních automobilů.

O vládním konsolidačním balíčku a změnách penzí by měla v pondělí jednat také tripartita. Odbory si stěžují na to, že s nimi kabinet a jednotliví ministři záměry předem neprobírali.