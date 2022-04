Středoškolská unie: Většina studentů není na maturity dostatečně připravena

Praha - Většina studentů posledních ročníků středních škol se podle České středoškolské unie (ČSU) necítí být dostatečně připravena na maturity. Důvodem jsou hlavně dlouhodobé následky epidemie covidu-19 a stres, který s sebou přináší válečný konflikt na Ukrajině. ČTK to sdělil předseda ČSU Ondřej Nováček. Unie proto vyzvala vyučující, aby byli při nadcházejících zkouškách vůči studentům ohleduplní. Za ideální řešení by středoškoláci podle Nováčka považovali celkovou změnu formy závěrečné zkoušky. Návrh její podoby chce unie představit v následujících měsících.

Státní maturitní testy se budou konat 2. až 4. května. Období školní části maturit začne 16. května a potrvá do 10. června. Na vypracování státních didaktických testů budou mít studenti od letoška delší čas než v minulosti. V jazycích se jim prodlouží o deset minut, tedy na 85 minut v češtině a na 110 minut v cizích jazyce. V matematice se čas navýší ze 120 minut na 135 minut. Změnu odůvodnilo ministerstvo školství (MŠMT) tím, že se delší čas na testy osvědčil v minulém školním roce v reakci na výuku na dálku.

Podle průzkumu ČSU ale není navýšení doby na konání testů dostačující a adekvátní úpravou letošních maturit, uvedl Nováček. Většina maturantů se podle zjištění unie necítí být na maturitu dostatečně připravena. Poukázal na to, že kvůli opatřením proti covidu-19 strávili měsíce na distanční výuce a nyní si dělají starosti o budoucnost v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

ČSU proto podle Nováčka apeluje na ředitele škol a učitele, aby při jednotlivých zkouškách byli vůči studentům co nejvíce ohleduplní a vstřícní. "Jako ideální řešení dlouhodobých následků pandemie a rychle se vyvíjející doby navrhuje (ČSU) celkovou změnu formy závěrečné zkoušky. Její podobu představí po diskusi se středoškoláky, učiteli i odborníky v několika následujících měsících pro MŠMT i širokou veřejnost," řekl.

Současný koncept maturitní zkoušky označil za zastaralý. Středoškoláci si podle něj cení například návrhů na zařazení absolventské práce jako součásti školní části zkoušky. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) nedávno ČTK řekl, že ve vizi absolventské práce se shoduje s předlohou think-tanku Univerzity Karlovy Vzdělávání 21. Podle ČSU je třeba změnit maturity nejen na odborných školách, ale i na gymnáziích.

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) slíbila upravit maturity tak, aby odpovídaly 21. století. Think-tank Vzdělávání 21 přišel s návrhem, že by žáci měli mít možnost získat profesní maturitu postačující pro povolání nebo klasickou maturitu nutnou pro studium na vysoké škole. Gazdík ČTK řekl, že si ale není jistý, jaký by pak byl rozdíl mezi profesní maturitou a výučním listem. Program STAN počítal se zavedením státní maturity jako středoškolského minima, které by se mohlo dělat opakovaně v době studia. Ministr chce na budoucí podobě maturit hledat shodu napříč politickým spektrem.