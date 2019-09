Středoškoláci zahájili kampaň proti povinné maturitě z matematiky

Praha - Proti zavedení povinné maturity z matematiky a na podporu studentských samospráv ve školách spustili dnes středoškoláci novou kampaň Hlásíme se o slovo!. Na začátku října chystají v centru Prahy protestní akci proti povinné zkoušce z matematiky, připravili také petici. Kromě toho by chtěli prosadit, aby se žáci mohli více podílet na chodu škol. Novinářům to dnes v Praze řekli zástupci České středoškolské unie (ČSU).

Povinná maturita z matematiky má podle současného zákona začít fungovat nejpozději od roku 2022 na většině maturitních oborů s výjimkou zdravotních, sociálních a uměleckých. Ministr školství Robert Plaga (ANO) ale nedávno uvedl, že bude usilovat o její zrušení. Podle něj je potřeba nejdřív zlepšit výuku matematiky tak, aby jí žáci lépe rozuměli. Povinná maturita z matematiky by se pak podle ministerstva případně mohla zavést v horizontu osmi až deseti let.

"My jsme rádi, že můžeme říct, že ministerstvo je náš partner, že máme společný cíl, ale zároveň je to jen prohlášení," uvedl dnes předseda České středoškolské unie Viktor René Schilke. Podle něj v českém školství pořád zaznívají sliby, proto středoškoláci budou i nadále vyzývat vládu a zákonodárce, aby zavedení povinné maturity z matematiky zastavili. "Do té doby, dokud to nebude vše jasné, tak budeme jako středoškolská unie dál vyvíjet tlak," řekl.

Česká středoškolská unie připravila petici pro zastavení povinné maturity z matematiky, kterou mohou studenti podepisovat na webu. Ve středu 11. září se kvůli tomu zástupci ČSU plánují setkat s ministrem. Na pátek 4. října navíc chystají protestní akci, která začne na Kampě a následně se přemístí k ministerstvu školství.

Podle ČSU povinná zkouška nezlepší aktuální nedostatečnou kvalitu výuky matematiky a může ještě zhoršit už tak špatný vztah žáků k předmětu. Středoškoláci poukazují také na to, že na středních odborných školách vede maturita z matematiky ke snižování hodin odborných předmětů, že povinná zkouška povede k větší neúspěšnosti u maturit a že ne každý bude v budoucnu matematiku potřebovat. Cílem politiků by podle nich měla být hlavně snaha o zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

Asi desítka středoškoláků dnes text petice přečetla před ministerstvem školství, kde se středoškoláky promluvil státní tajemník Jindřich Fryč. "Naším cílem je, aby státní maturita i v budoucích letech probíhala tak, že bude povinná maturita z českého jazyka a pak si zvolí žáci mezi cizím jazykem a matematikou," řekl Fryč. Dodal, že ministerstvo bere Českou středoškolskou unii jako partnera k jednání i o dalších věcech.

ČSU by se chtěla zasadit také o lepší fungování studentských samospráv. Podle ní by se měl upravit zákon tak, aby žáci mohli víc ovlivňovat dění ve školách. Připravují proto vlastní návrh novely, ve které by chtěli upřesnit cíle, způsob fungování a pravomoci žákovských samospráv. Hodlají o tom jednat s politiky.