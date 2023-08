Středoevropská rallye začne diváckou rychlostní zkouškou ve Velké Chuchli

Praha - Úvodní divácká rychlostní zkouška Středoevropské rallye se uskuteční ve čtvrtek 26. října na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli. Slavnostní start dvanáctého závodu mistrovství světa, který do Česka zavítá poprvé v historii, se předtím uskuteční na Hradčanském náměstí v Praze. Definitivní rozhodnutí pořadatelé předposledního dílu šampionátu oznámili dnes v tiskové zprávě.

Podle prvotních plánů měla být zahajovací supererzeta umístěna na Strahově, poté v Holešovicích na Výstavišti. Nakonec se uskuteční na západním okraji metropole.

"Je pro nás čest, že právě v Chuchli budou soutěžit nejlepší jezdci světa. Poskytneme jim perfektní zázemí a věříme, že se u nás budou cítit dobře. Diváci a fanoušci rallye se můžou těšit na skvělý zážitek. Věříme, že se tahle show zapíše do dějin českého sportu," uvedl projektový manažer závodiště Fabrizio Sinigallia.

Rychlostní zkouška se pojede zčásti na nově vybudovaném asfaltovém povrchu a bude dlouhá 2,44 km.

Již před dvěma týdny organizátoři oznámili, že oproti původním plánům přesunuli z pátku na čtvrtek měřený úsek "Čínovský okruh" v Klatovech. Účastníky MS tak v prvním dnu čekají ceremoniální start v Praze a dva testy.

"Páteční program tak bude mnohem kompaktnější, což potěší nejen týmy, ale především fanoušky. Často chtějí přecházet mezi několika diváckými body a erzetami a díky změně programu vše lépe stihnou," vysvětlil změny Jan Petrů, koordinátor českých organizačních složek při Středoevropské rallye.

V pátek se na českém území uskuteční dalších šest rychlostních zkoušek, v sobotu bude rallye pokračovat v Rakousku a v neděli vyvrcholí v Německu. Centrum soutěže bude v Pasově.

"Určitě to bude zajímavé, hlavně divácky. Bude to nové, celá rallye je nová, a vidět vozy WRC v Praze na Hradčanském náměstí a v ostrém tempu ve Velké Chuchli, to se jen tak nepoštěstí," uvedl Erik Cais, jenž se letos účastní vybraných závodů světového šampionátu. "My se moc těšíme a věříme, že nás na premiérové světové rallye v České republice podpoří co nejvíc diváků," řekl Cais.