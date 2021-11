Středočeští zastupitelé schválili odkoupení Hrabalovy chaty v Kersku

Praha - Středočeští zastupitelé dnes schválili odkoupení chaty spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku. Hejtmanství za budovu a okolní pozemek zaplatí 9,9 milionu korun. Cílem kraje je otevřít toto místo veřejnosti a vybudovat expozici připomínající spisovatelův život, tvorbu i vztah k rekreační osadě Kersko.

Chata se v létě objevila v nabídce realitní kanceláře, prodávající za ni požadoval 11,9 milionu korun. Při následných jednáních se podařilo cenu snížit. Opoziční zastupitel za ANO Robert Bezděk poukázal na to, že cena obvyklá v daném místě by byla ještě nižší, a to necelých šest milionů korun. Krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci) ale namítl, že objekt má nejen stavební, ale také kulturně-historickou hodnotu. Výslednou cenu považuje za kompromisní a ocenil, že zájemci dali přednost kraji před soukromými zájemci.

"Myslím, že jsme udělali pro kulturu naší země obrovský krok," řekla po dnešním hlasování hejtmanka Petra Pecková (STAN). Následovat by měl podpis kupní smlouvy, odkoupení chaty má být uhrazeno ještě z letošního rozpočtu.

Kersko je součástí obce Hradištko na Nymbursku. Starosta Vlastimil Šesták (Hradištko a Kersko - můj domov) uvítal, že se objekt dostane do majetku kraje a bude přístupný veřejnosti. Obdivovatelé Hrabalova díla si tak už chatu nebudou prohlížet jen z ulice, ale podívají se i dovnitř. Objekt od smrti spisovatele, jemuž nejen místní přezdívali Bogan, podle Šestáka chátral, prováděla se na něm jen minimální údržba. "Široké publikum teď bude vědět, jak tam ten Bogan žil," ocenil Šesták. Dodal, že obec by na nákup nemovitosti neměla peníze.

Nová expozice v Hrabalově chatě bude v plném provozu v roce 2024. Návštěvníci si ale budou moci chatu prohlédnout dříve, například při tradiční akci Hrabalovo Kersko. Expozice by měla zahrnovat Hrabalovy osobní předměty a počítá se i s využitím takzvané rozšířené reality, která prostory doplní o další zajímavosti. Na pozemku zároveň vznikne nový objekt se zázemím pro návštěvníky.

Na přípravě expozice a provozu se mají podílet za kraj Polabské muzeum a za ministerstvo kultury Památník národního písemnictví. Kraj a ministerstvo se k tomu již dříve zavázaly v memorandu o spolupráci.

Šesták v souvislosti s budováním nové expozice upozornil na to, že v obci se komplikovaně parkuje, protože je častým cílem výletníků. "Zvlášť když jsou lockdowny a lidé chodí víc do přírody, tak je průjezdnost Kerskem špatná. Silnice je navíc v havarijním stavu," uvedl. Švenda ČTK řekl, že kraj bude po odkoupení chaty tyto věci řešit.

Sousedé z chatové osady byli Hrabalovi předlohou pro knihu Slavnosti sněženek, podle níž vznikl i stejnojmenný film režiséra Jiřího Menzela. Spisovatel chatu koupil v roce 1965. Bezdětní Hrabalovi odkázali chatu sousedům.