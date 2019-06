Středočeši vyčerpali peníze na nové kotle během dvou minut

Praha - Lidé ze středních Čech za dvě minuty vyčerpali dotační peníze na výměnu starých kotlů za nové. Žádosti se podávají elektronicky od dnešních 10:00, krajský úřad jich v prvních dvou minutách přijal 5610. Po poledni bylo registrováno 11.000 žadatelů, vše nad 6000 půjde do takzvaného zásobníku, řekla ČTK Helena Frintová z hejtmanství. Ve třetí dotační výzvě se rozděluje 515,5 milionu korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) přislíbilo tuto částku v případě většího zájmu zvýšit až na 575 milionů Kč. Cílem programu je zlepšit stav ovzduší a pomoci domácnostem splnit povinnost výměny starých kotlů do roku 2022.

"Alokace na kotle byla vyčerpaná během dvou minut. Je registrováno 5610 žádostí, zřejmě tam ale budou nějaké duplicity," hlásila Frintová krátce po 10:00. K 12:15 bylo podle ní podáno už 11.000 žádostí. "Navýšení alokace budeme konzultovat s ministerstvem životního prostředí," uvedl náměstek pro finance Gabriel Kovács (ANO).

Středočeský kraj je druhým regionem, v němž lze žádosti ve třetí vlně podávat, jako první žádosti podávali lidé v Moravskoslezském kraji. Nachystané peníze tam lidé vyčerpali za 54 vteřin.

Lidé podávají žádosti prostřednictvím webového prohlížeče na portálu Středočeského kraje. Nejpozději do 20 pracovních dnů musejí podepsanou žádost v papírové podobě doručit na adresu krajského úřadu. Nová vlna výměn kotlů je určena na období do roku 2023. Pro mladé lidi od 18 do 29 let a seniory nad 65 let v takzvaných prioritních obcích kraj připravil zálohové platby, tedy oproti minulosti jim nebude celá dotace proplácena až dodatečně po výměně kotle. V prioritních obcích je zvýšená koncentrace emisí. Tato možnost zálohové platby se týká i devíti plošně vybraných ekonomicky slabších regionů. Nárok na předfinancování mají také handicapovaní bez omezení věku.

Předmětem podpory je výměna kotle na uhlí a na dřevo, které jsou v první a druhé emisní třídě na pevná paliva s ručním přikládáním, za kotle na biomasu, automatický kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel anebo tepelné čerpadlo. Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu tak již nebude podporován, jako tomu bylo v minulosti.