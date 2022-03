Streamovací platforma Spotify pozastaví své služby v Rusku

Stockholm - Švédská streamovací platforma Spotify dnes oznámila, že pozastaví poskytování svých služeb v Rusku. Odůvodnila to novými ruskými zákony, které tvrdě trestají kritiku úřadů a armády, uvedla agentura Reuters. Spotify již dříve uzavřela svou kancelář v Moskvě kvůli "nevyprovokovanému útoku na Ukrajinu" ze strany Ruska.

Spotify uvedla, že chtěla ponechat aktivní své služby v Rusku, aby nadále mohla poskytovat ruským posluchačům "věrohodné a nezávislé informace" z regionu. Nově schválené ruské zákony ale podle společnosti ohrožují bezpečnost jejích zaměstnanců a v některých případech i posluchačů.

Ruský parlament tento týden schválil zákon, který trestá až 15 lety vězení šíření nepravdivých zpráv o činnosti ruských státní orgánů v zahraničí. Již dříve Duma schválila obdobný zákon týkající se armády. Kritici se domnívají, že Kreml chce těmito zákony zabránit šíření informací, které nejsou přesně v souladu s jeho výkladem působení ruských sil na Ukrajině. Kvůli novým zákonům z Ruska odešli zpravodajové řady zahraničních médií.

Od začátku invaze přerušilo své aktivity v Rusku mnoho evropských firem. Mohou za to sankce a také obavy z negativních dopadů na dobré jméno firmy. Své služby přestala v Rusku poskytovat také streamovací platforma Netflix. Do svého výběru nechtěla zařadit kanály ruské státní televize, jak to vyžaduje ruská legislativa.

Spotify je jedna z největších zvukových streamovacích platforem na světě. Podle údajů firmy měla na konci loňského roku přes 400 milionů uživatelů, z nichž 180 milionů mělo placené předplatné.