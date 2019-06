Strážníci v Brně varují lidi, aby nenechávali děti v autě

Brno - Strážníci v Brně spustili informační kampaň, ve které varují lidi, aby za horkých dní nenechávali děti a zvířata zavřené v autě. Ve voze se velmi rychle o desítky stupňů zvedá teplota, hrozí přehřátí organismu. Novinářům to dnes řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Strážníci rozdávali informační letáky upozorňujícími na dotyčné riziko například před obchodními centry, k dispozici mají několik tisíc letáků.

"Městská policie se informační kampaň rozhodla uspořádat proto, že řada řidičů si bohužel stále není vědoma vážného rizika, které v tomto počasí hrozí. V zavřeném autě velmi rychle stoupá teplota a o to více, pokud je auto odstavené na přímém slunci. V něm doslova za několik minut může teplota narůst o desítky stupňů a takové auto se pak stává ať už pro dítě nebo pro zvíře smrtelně nebezpečnou pastí," uvedl Ghanem.

Ročně strážníci řeší podle něj několik případů, kdy jim volají lidé z obavy o zdraví dítěte zavřeného ve voze. Jde také o zvířata, nejčastěji psy. To se typicky děje u nákupních center, kde si řidič "odskočí" do obchodu. Obvykle se podle mluvčího majitele vozu podaří rychle najít, aniž by se někomu něco stalo. Výjimkou byl případ z loňského května, kdy rodiče nechali svoji tříletou dceru v autě na přímém slunci a odešli nakupovat. Z auta dívenku vyprostili až strážníci, kteří obuškem rozbili okno. Dívku pak ošetřili přivolaní záchranáři, její rodiče dorazili k autu zároveň s nimi. Případ následně řešila i policie, státní zástupce jej ale později odložil s tím, že se nestal trestný čin.

Policisté se nově zabývají případem z víkendu, kdy dva psy jejich majitelka zavřela v Brně v autě, které stálo na přímém slunci. Jeden ze psů zemřel, druhý byl ve vážném stavu.

"Letáky budeme rozdávat po celém městě se zaměřením na obchodní a nákupní centra a také na rekreační zóny. Kampaň potrvá po celé léto, a pokud bude teplé počasí, budeme v ní pokračovat i na začátku podzimu. Chceme ji zopakovat i v příštím roce," uvedl Ghanem.

Nejen v Jihomoravském kraji platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Během dneška může teplota v kraji podle předpovědi vystoupat až na 34 stupňů, ve středu až na 37 stupňů Celsia.