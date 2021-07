Stravenková firma: Nejvíce za oběd v restauraci zaplatili v červnu lidé v Plzni

Praha - Nejvíce za oběd v restauraci zaplatili v červnu podle údajů společnosti Edenred lidé v Plzni, a to zhruba 144 korun. Nejlevněji polední jídlo pořídili lidé v Olomouci, dali za něj přibližně 126 korun. Průměrná útrata za oběd v České republice v šestém měsíci roku dosáhla 137 korun, meziročně byla o 2,7 procenta výše. Ve srovnání s lednem letošního roku byla v červnu o pět korun vyšší, oproti loňskému lednu oběd podražil o devět korun. Vyplývá to z Ticket Restaurant Card Indexu, který je sestaven z plateb asi 250.000 zaměstnanců, kteří k úhradě obědů v restauracích používají platební stravenkovou kartu společnosti Edenred. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Výše útrat v červnu v meziročním srovnání podle Edenred vzrostla o tři procenta. Společnost očekává, že nadále poroste stejně jako ceny obědů. "Restaurace totiž čelí rostoucím nákladům. Zdražují jim ceny surovin, budou muset finančně motivovat zaměstnance k návratu do sektoru pohostinství a v neposlední řadě stále nepracují na plný výkon. Češi totiž zatím chodí na jídlo mnohem méně často, než jak byli zvyklí," uvedl generální ředitel Edenredu Nicolas Eich. Doplnil, že počet obědových transakcí byl v červnu oproti době před pandemií o 57 procent nižší.

Útraty se nejvíce v červnu oproti loňskému roku podle dat společnosti Edenred propadly v Praze, a to o 6,2 procenta. Hlavní město přitom několik posledních let žebříčku vévodilo. Podle Eicha je v Praze nejvyšší podíl lidí pracujících v kancelářích a ti mají i nejvyšší příspěvky na stravování. Mnoho jich ale pokračuje v práci z domu, pražské restaurace tak významnou část těchto zákazníků ztratily.

Vstup veřejnosti do venkovních prostor restaurací vláda po zhruba pětiměsíčním nuceném uzavření povolila od 17. května, vnitřní prostory se mohly otevřít 31. května. Loni na jaře stravovací zařízení musela zavřít od 14. března. Hosty mohly pustit na zahrádky od 11. května. Provoz vnitřních prostor vláda povolila od 25. května.

Průměrná výše plateb za obědy v restauracích:

Město Leden 2020 (v Kč) Červen 2020 (v Kč) Leden 2021 (v Kč) Červen 2021 (v Kč) Praha 144,6 148,9 134,9 140,2 České Budějovice 129,5 135,6 131,7 139 Plzeň 128,6 134,2 136,4 143,9 Karlovy Vary 123,1 129,1 136 137,3 Ústí nad Labem 120,8 127,9 131,5 136,3 Liberec 126,1 132,9 132,6 140,2 Hradec Králové 124,9 131,1 130,7 134,2 Pardubice 123,2 130,9 127,9 137,3 Jihlava 117,7 124,2 128,5 134,2 Brno 135,2 138,2 130,5 135,4 Zlín 121,4 127,9 127,7 131,5 Olomouc 118,3 123,8 118,3 125,7 Ostrava 118,4 123,6 126,4 129,9

Zdroj: Edenred, Ticket Restaurant Card Index