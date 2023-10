Strategii rodinné politiky do roku 2030 schválila vláda

Praha - Vláda dnes schválila strategii rodinné politiky na období 2024 až 2030. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) řeší například slaďování rodinného a pracovního života nebo odstraňování bariér, které hrají roli v rozhodování rodičů, jestli mít děti a kolik. Jurečka po jednání kabinetu také uvedl, že strategie se má zaměřit i na oblast prevence, tedy předcházení krizovým situacím. Soustředit se chce také na rodiče, kteří se starají zároveň o děti i o své rodiče.

Strategii připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením lidovců. Zaměřit se podle základních tezí autoři chtějí na ocenění rodin, podporu jejich stability a vztahů, finanční zajištění i dosažení "demografické stability".

Jurečka na jaře avizoval, že strategii chce zaměřit na všechny rodiny. Prosazovat chce třeba navýšení rodičovské, podporu pečujících či rozšíření dětských skupin. Rodinná politika má přispět k tomu, aby lidé měli více dětí. Takzvaná plodnost - tedy počet dětí, které žena přivede za život na svět - v minulých letech v ČR rostla.

Nejvyšší byla předloni, kdy se tento ukazatel dostal na 1,83. Loni byl podle předběžných údajů na hodnotě 1,66. Česko je tak v EU podle statistik nadprůměrné. Podle Jurečkových představ by plodnost měla ale dosáhnout čísla dvě. Počet narozených dětí se přesto v příštích letech výrazně zvýšit nemůže. Do věku rodičů totiž přicházejí slabé ročníky z 90. let.

Rodinnou politiku představují úlevy na dani, dávky a služby. Výdaje na ni má Česko v EU podle dřívějších zjištění Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd nadprůměrné. Podpora míří ale spíš do daní, nabídka školek a částečných úvazků patří k nejnižším. Dávky se soustřeďují hlavně na rodiny s nejmenšími dětmi bez ohledu na příjem domácnosti, jen menší část peněz míří k chudým. K nejvyšším patří ve srovnání s jinými státy míra přerozdělování odvodů a daní od svobodných bezdětných k sezdaným párům s dětmi, kde vydělává jeden z rodičů.

Vláda hovoří o rozšíření školek a dětských skupin a podpoře částečných úvazků. Na konci srpna ve Sněmovně v prvním čtení prosadila zvýšení rodičovského příspěvku od ledna příštího roku o 50.000 Kč na 350.000 korun. Růst se bude týkat dětí narozených od začátku příštího roku. Opozice prosazuje vzhledem k míře inflace razantnější růst dávky.