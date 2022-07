Strategie Západu na podporu Ukrajiny nefunguje, je potřeba nová, řekl Orbán

Bukurešť - Strategie Západu na podporu Ukrajiny napadené Ruskem nefunguje, nový přístup by se měl soustředit na vyjednávání o míru, nikoli na vítězství ve válce. V projevu před maďarskou menšinou v Rumunsku to dnes řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Zopakoval také, že Budapešť nepodpoří evropské sankce, které by se týkaly dovozu ruského plynu, protože nechce poškodit ekonomiku země.

Orbán podle agentury Reuters ve své řeči zdůraznil, že Západ by měl začít ke konfliktu na Ukrajině přistupovat jinak. Podle něj se dosud západní země domnívaly, že Ukrajina může válku s Ruskem vyhrát díky dodávkám zbraní, že sankce Rusko oslabí a destabilizují jeho vedení, že sankce poškodí Rusko více než Evropu a že se svět na obranu Ukrajiny semkne. Strategie s těmito čtyřmi pilíři nicméně zklamala, domnívá se šéf maďarské vlády.

"Sedíme v autě, které má defekt na všech čtyřech kolech: je naprosto jasné, že takhle se válka vyhrát nedá," řekl maďarský premiér a doplnil, že hlavním důvodem je fakt, že ruská armáda "má asymetrickou dominanci".

"Válka znamená poměřování sil a ti, kdo jsou silnější, rozhodují," citovala Orbána agentura MTI. "Teď není úkolem Evropské unie stát na straně Ukrajinců nebo Rusů, musí stát mezi Ukrajinou a Ruskem," dodal. Maďarsko podle něj musí do rozhodování o dalším postupu hovořit rozhodněji, protože s Ukrajinou sousedí a ve válce už zemřely desítky Maďarů.

"Maďarsko má jako sousedící země právo říct, že jediným řešením je mír. Mír je jediný způsob, jak zachránit životy a jediný lék na válečnou inflaci a ekonomickou krizi, kterou válka vyvolala," řekl Orbán v rumunském městečku Baile Tusnad (maďarsky Tusnádfürdö) na východě Transylvánie.

Nacionalistický ministerský předseda dále prohlásil, že neexistuje šance na mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. "Jelikož chce Rusko bezpečnostní záruky, tato válka může být ukončena pouze mírovými hovory mezi Ruskem a Amerikou," pronesl podle Reuters.

Ruské invazní jednotky chtějí podle jeho dnešních výroků postoupit dostatečně daleko na západ, aby Ukrajina nemohla zasáhnout ruské území. Podle MTI argumentoval tím, že čím lepší zbraně Ukrajina získá, tím déle by mohla válka trvat.

Premiér rovněž uvedl, že válka otřásla spoluprací mezi Budapeští a Varšavou, přestože obě země mají stejné strategické zájmy. Zatímco Maďarsko chce zůstat mimo konflikt mezi dvěma slovanskými národy, Poláci mají pocit, že je to jejich válka, sdělil publiku a dodal, že by dvojice států měla zachránit ze svého strategického spojenectví, co se dá, pro poválečné období.

Podle agentury AFP dnes rovněž obhajoval svoji vizi "nemíšené maďarské rasy". "Stěhujeme se, pracujeme jinde, mícháme se v rámci Evropy," řekl. "Ale nechceme být smíšenou rasou, multietnickým národem, který by se mísil s neevropany", prohlásil.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí v reakci na Orbánovy výroky prohlásil, že jeho tvrzení o neúčinnosti sankcí uvalených na Rusko jsou klasickým příkladem ruské propagandy. Maďarský premiér se tak vyjádřil druhý den po návštěvě svého ministra zahraničí v Moskvě, kde se snažil vyjednat zvýšení dodávek ruského plynu, poznamenal Oleh Nikolenko podle serveru RBK Ukrajina. Ekonomické postihy vůči Moskvě mají efekt a snížily "schopnost ruské vojenské mašinérie vést válku proti Ukrajině," dodal.