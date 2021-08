Strany v programech volají po zjednodušení daňového systému a boji proti únikům

Praha - Většina politických stran, které mají podle průzkumů reálnou šanci na vstup do Sněmovny, slibuje zjednodušení daňového systému nebo boj proti daňovým únikům a daňovým rájům. Liší se ovšem již v tom, jak to chtějí zajistit. Návrhy počítají například s reformou celého systému daní, zdaněním nadnárodních korporací nebo zamezením přístupu firem z daňových rájů k veřejným penězům. Zároveň strany předkládají návrhy na snížení DPH u potravin nebo ekologických výrobků, zvyšování slevy na poplatníka nebo rušení nesystémových výjimek. Zároveň ale některé ze stran připouští růst spotřebních daní u škodlivých výrobků. Vyplývá to ze zjištění ČTK. Plošné zvyšování daní ale nemá v programu žádná ze stran, i když vzhledem ke zrušení superhrubé mzdy a stavu veřejných financí řada ekonomů hovoří o tom, že to bude nevyhnutelné.

Hnutí ANO plánuje podle opakovaných vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) rušení daňových výjimek nebo růst spotřební daně z tabákových výrobků a tvrdého alkoholu. Plošné zvýšení daní opakovaně Schillerová odmítla. Volební program hnutí ANO chce představit na počátku září.

Koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL slibuje, že velké daňové změny provede jen jednou za celé volební období a vytvoří pravidlo daňové brzdy, podle kterého při dosažení určité úrovně složené daňové kvóty bude růst daní vyloučený. Zároveň chce snížit sociální pojištění na straně zaměstnavatelů nebo DPH u ekologických výrobků. Spotřební daně podle programu budou zohledňovat škodlivost výrobků a firmy z daňových rájů nebudou mít přístup k veřejným penězům. Koalice Spolu chce také zamezit obcházení placení daní internetovými korporacemi.

Koalice Pirátů a STAN v oblasti daní nabízí pravidelnou valorizaci slevy na poplatníka podle vývoje inflace. Dále chce reformu daně z příjmů fyzických osob s cílem zlepšit podmínky zdanění zkrácených úvazků nebo zpřehlednění zdanění příjmů především odstraněním nesystémových výjimek. "Získáme přinejmenším miliardy korun díky adekvátnímu zdanění digitálních gigantů, většímu důrazu na ekologické prvky zdanění, zdanění prodeje konopí a negativních externalit," uvádí dále program koalice Piráti a STAN. Strany chtějí také nastavit automatické daňové kontroly, propojení portálu Moje daně s katastrem nemovitostí nebo zrušení 3. a 4. vlny EET pro řemeslníky a drobné podnikatele. EET je kvůli pandemii dočasně do konce letoška přerušená. "V případě zachování musí EET přinášet podnikatelům i uživatelské benefity," uvádí program.

Vládní ČSSD v dostupných dokumentech slibuje například zavedení daně z obřích majetků nad 100 milionů korun se sazbou jedno procento ročně nebo bankovní daň. Zároveň chce také progresivní zdanění příjmů fyzických osob jako nezbytnou nápravu zrušení superhrubé mzdy. Dále chce ČSSD snížit DPH u základních potravin na nejnižší sazbu. Zajímavostí mezi stranami je u ČSSD úvaha nad zavedením daně z robotů, tedy zvláštní daně z kapitálu, která bude reflektovat nahrazování profesí automatizací a roboty.

Komunisté slibují zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi, zavedení bankovní a digitální daně, výrazné zdanění nadnárodních firem nebo miliardářskou daň.

SPD hodlá prosazovat snižování DPH a spotřební daně. U daně z příjmu firem chce moratorium na daňové změny po dobu tří let. "Cílem je vytvořit stabilní ekonomické prostředí a podpořit poptávku na trhu. Chceme výrazné daňové zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob pro rodiny s třemi a více dětmi. SPD připraví reformu, která přinese zjednodušení daňového systému a daňové administrativy," uvádí strana.

"Prověříme stávající daňový systém, efektivitu daní podle poměru nákladů na výběr a inkasa a na základě výsledků analýzy daňový systém přenastavíme tak, aby byl moderní, funkční a efektivní. Naším cílem bude co nejnižší daňové zatížení lidské práce," uvádí ve svém programu hnutí Přísaha. To zároveň slibuje nezvyšování daní minimálně do konce roku 2022. Přísaha chce také snížit DPH u potravin, bojovat proti daňovým rájům nebo zvýšit limit pro podnikatele u paušální daně z jednoho na dva miliony korun.