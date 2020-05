Strany si připomínají 1. máj poděkováními i kritikou vlády

Praha - Poděkování všem občanům a především lidem, kteří bojují v první linii proti novému typu koronaviru, příspěvky o lásce, práci a opatřeních vlády zveřejňují u příležitosti dnešního Svátku práce na webu politické strany. Politická uskupení letos musela zrušit svá obvyklá shromáždění a jiné oslavy kvůli koronavirovým opatřením, která umožňují na veřejně dostupných místech pobývat nejvýše v počtu deseti osob.

Vládní sociální demokraté zveřejnili zhruba dvouminutové video, ve kterém promlouvají straničtí ministři, poslanci, hejtmani či starostové. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček ve videu říká, že 1. máj je letos velmi specifický. "Každá těžká doba má své hrdiny. I my jsme je našli, jste jimi právě vy, lidé a obyvatelé ČR," říká. Další představitelé ČSSD vyjadřují respekt lidem, kteří museli ze dne na den změnit svůj život a v domácnostech se kvůli koronaviru "stát učiteli, kuchaři, vychovateli či opraváři".

Opoziční ODS na sociálních sítích kritizuje nepřehlednost vládních opatření proti epidemii koronaviru. "V zákazech se dnes sice už nikdo nevyzná, ale políbit nejbližšího člověka pod rozkvetlou třešní určitě můžete. Pěkný 1. máj," uvedl ve svém vzkazu šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Starostové a nezávislí v příspěvku děkují všem pracovníkům v první linii boje s koronavirem. "Všem zdravotníkům, hasičům, vědcům, pracovníkům v sociálních službách, policistům, prodavačkám, řidičům, pošťákům, úředníkům, tisícům dobrovolníků, vojákům, švadlenkám, vývojářům," napsala strana. Připomněli také svůj návrh, aby se 1. květen slavil i jako Den vstupu ČR do EU, od kterého dnes uplynulo 16 let.

TOP 09 se také soustředí na téma unie. "Dnešní 16. výročí vstupu do EU je pro mě oslavou evropského mírového projektu, který má v úctě lidská práva a zásadně přispívá k našemu bohatství. V době, kdy Rusko už ani nepředstírá bohulibé úmysly, zároveň považuji EU a NATO za garanty, že už do nás nebude kousáno," napsala šéfka strany Markéta Pekarová Adamová.

Předseda KSČM Vojtěch Filip ve čtyřminutovém videu hovoří o práci a lásce. "Práce je to, co dělá člověka člověkem a co skutečně přináší radost jemu i ostatním. Oslavit práci znamená oslavit vlastní lidský život," říká Filip. Protože není možné jít do průvodu a setkat se s ostatními, lidé si letos musí užít svátek v rodinném kruhu, dodal. Také Filip děkuje lidem, kteří bojují proti koronaviru v první linii.

Projev šéfa hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury má šest a půl minuty. Okamura v něm zmiňuje, že Svátek práce je mylně spojován s komunismem. Téma ochrany pracujících je aktuální i dnes, říká. Navrhuje například úpravu výpočtu minimální mzdy a zasazuje se o zdanění dividend vyplácených do zahraničí. "Daleko lepší by bylo donutit nadnárodní korporace, aby se o zisky se svými zaměstnanci dělily o poznání víc než dnes," řekl Okamura.