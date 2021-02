Strany chtějí zachovat klauzuli pro koalice a použít návrh KDU

Praha - Sněmovní strany se na dnešní schůzce shodly, že pro úpravu volebního zákona použijí poslanecký návrh KDU-ČSL, který je již ve Sněmovně. Novinářům to řekli ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Novela se tak vyhne vládnímu legislativnímu procesu, což ušetří čas. Shoda je i na tom, že by koalice stran měly pro vstup do Sněmovny získat více než pět procent hlasů, existuje ale víc návrhů.

Okamura uvedl, že shoda je na zachování aditivní klauzule pro koalice. Ústavní soud minulý týden v rámci svého rozhodnutí zrušil požadavek, aby koalice potřebovaly pro vstup do Sněmovny vždy o pět procentních bodů více za každou zúčastněnou stranu. "Je to o číslech, ale většina se kloní k sedmi, devíti a 11 procentům," uvedl Hamáček. Padly i další návrhy. Strany se podle Okamury shodují, že klauzule zajistí větší stabilitu Sněmovny, aby nehrozily časté předčasné volby.

Shoda naopak není na tom, zda by měl existovat bonus pro vítěze voleb a jakou by měl mít podobu, či na tom, kolik by mělo být volebních obvodů. Hnutí ANO je pro to, aby byla celá republika jedním obvodem, ostatní subjekty jsou pro větší počet, uvedl Okamura. "Většina se kloní k systému 14 krajů, ale nejen ANO zmiňovalo jeden," konstatoval Hamáček, který schůzku svolal a od všech stran zjišťoval stanoviska ke konkrétním parametrům.

Jako "nosič" chtějí strany využít poslaneckou volební novelu, kterou předložila KDU-ČSL v roce 2019 a která ještě čeká na první čtení. Strany se shodly, že nikdo nebude tento fakt politicky využívat, předpis bude pouze "prázdnou schránkou", do které se vloží kompromisní návrh. Pokud by se mělo čekat na vládní předlohu, zdržel by se legislativní proces například meziresortním připomínkovým řízením.

Předseda KSČM Vojtěch Filip novinářům řekl, že předpis by měl absolvovat úvodní čtení tak, aby druhé připadlo na začátek března. Strany mají ambici do té doby najít shodu na komplexním pozměňovacím návrhu. Do Senátu by pak měl předpis ze Sněmovny putovat ještě v březnu.

Hamáček dnešní jednání označil jako úspěšné. "Účelem bylo zmapovat terén a zjistit, jestli je možné najít dohodu. První závěr je, že je vůle dohodu najít a našli jsme i nosič," uvedl. Využití lidoveckého návrhu je podle něj v zájmu všech stran, protože bude projednávání rychlejší.

Ústavní soud zrušil minulou středu část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Škrtal v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a rozdělování mandátů. Nově také koalicím stran stačí pro vstup do Sněmovny pět procent hlasů. Případná novela se uplatní již při letošních sněmovních volbách.