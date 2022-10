Stránského přepadla v Třinci nostalgie, své bývalé spoluhráče nepotopil

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejový útočník Matěj Stránský se vrátil do Třince v roli soupeře a mohl v 58. minutě strhnout výhru v Lize mistrů na stranu Davosu. Velkou šanci ale zahodil a vzápětí Oceláři rozhodli Danielem Voženílkem o výhře 4:3.

"Je to škoda. Vystihl jsem rozehrávku, ale někdo mi z pravé strany na poslední chvíli strčil do střely hokejku a letělo to vedle brány. Měl jsem asi střílet dřív," komentoval Stránský gólovou situaci v rozhovoru s novináři. "Šancí jsem měl v zápase hodně, bohužel jsem je neproměnil. Takový je někdy hokej. Snad to zase bude střílet v lize."

Stránský slavil loni s Třincem titul, po sezoně byl vyhlášen Hokejistou sezony a zamířil do Davosu. Přiznal, že jej při návratu do Werk arény přepadla nostalgie. "Stavil jsem se do šatny za Čavarem (vedoucím mužstva Jaroslavem Kamešem) na pokec, když jsme přijeli, a vzpomínky se mi vracely. Bylo to krásné, vyhráli jsme tu titul. Vždycky sem budu rád jezdit a bude to tady pro mě speciální," pokračoval.

V zápase jej už ve druhé minutě dohrál Vladimír Dravecký. Stránský pro změnu bolestivě zasáhl brankáře Ondřeje Kacetla, který jeho dělovku za stavu 2:2 chvíli rozdýchával. "Už v Davosu jsem ho narval do klíční kosti. Teď to bylo přímo na solar, tak mi říkal, co prý proti němu mám. Zasmáli jsme se tomu. Moje muška tady nebyla stoprocentní, musím na tom zapracovat."

Stránský vyšel v obou zápasech s Třincem naprázdno, s formou je ale spokojený. V aktuálním ročníku švýcarské ligy si udržuje přesně průměr bod na zápas (3+6) a s Davosem je v tabulce čtvrtý. "Celkem se nám daří. Je sice pořád prostor se zlepšovat, ale není to vůbec špatné. Máme tři vyrovnané lajny, každá dává góly. I přesilovky fungují, byť poslední zápasy nejsou ono. Ale měli jsme úspěšnost snad přes čtyřicet procent. Začátek není špatný, musíme pokračovat," řekl.

I v Lize mistrů jde Davos dál, byť v Třinci prohrál. "Celý zápas to bylo vyrovnané, oba týmy měly dost šancí. Rozhodlo se až na konci, štěstíčko se trošku přiklonilo na stranu Třince. Ale nemusíme být tak smutní, protože jsme odvedli dobrou práci a odehráli jsme dobrý zápas," řekl Stránský. Těší se i na play off, které si na rozdíl od Ocelářů zahraje. "Zase se podíváme na nějaké nové místo. Možná. Uvidíme, koho chytneme. Jet na trip je vždy zpestření, šance se blíže poznat. Mám to rád."