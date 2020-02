Strach kvůli koronaviru je podle odborníků přirozený, na vině i média

Praha - Strach, který se mezi lidmi šíří kvůli novému typu koronaviru, je podle odborníků přirozený. Jeho příčinou jsou obavy z něčeho neznámého a pocit nejisté budoucnosti. Lidé by na něj měli reagovat s rozmyslem. Pokud kvůli němu nakupují zásoby jídla na týdny dopředu nebo ruší dovolené v místech, kde zatím epidemie koronaviru není, nijak si tím nepomůžou. Takové chování je iracionální. Koho strach neovládl, měl by se snažit své spoluobčany trpělivě uklidňovat. V rozhovoru s ČTK to řekl psycholog Jiří Šípek z Univerzity Karlovy. Podle sociologa Dina Numerata mohou za šíření strachu částečně i média.

Podle Šípka se dnes o strachu ve společnosti mluví jako o panice, ale označení není přesné. "Původně je to z oblasti psychopatologie jako projev necíleného, nekoordinovaného a zmateného chování, které je podloženo záchvatovitým strachem," řekl. Paniku podle Šípka mívají například lidé s různými fóbiemi, kteří v panice třeba křičí. Strach z koronaviru se ale podle Šípka projevuje jinak. "Je to nepříliš rozumné chování některých z nás v situaci, kdy buď máme málo informací, nebo nás ovládne strach, že by třeba mohlo dojít k tomu, že nebudu mít dost jídla ke koupení," uvedl.

Podle něj se může takové iracionální chování ve společnosti šířit například tím, že se o něm často mluví a píše. "Už to může zase v ostatních vyvolat pocit, že by se asi měli chovat podobně," řekl. K uklidnění by podle něj mohlo přispět spíš to, kdyby politici a další zástupci společnosti dali najevo pochopení pro strach spoluobčanů a v klidu vysvětlovali, že pro něj v součanosti není důvod. Neměli by přitom ale nikoho obviňovat z paniky nebo strach lidí odmítat, řekl.

Politici by podle Šípka také v současné situaci neměli moc hovořit o možných opatřeních v případě, že by se nový typ koronaviru rozšířil do Česka. Podle něj to v některých lidech budí dojem, že situace je vážná už nyní. "Myslím si, že je zbytečné říkat takové věci, když je to ještě daleko, nebo se o tom neuvažuje vážně. Lidé neodlišují, že je to teoretická úvaha a že je to myšleno dobře," řekl Šípek.

Podle sociologa Numerata jsou částečně na vině i média. "Klíčovým důvodem asi bude to, jakým způsobem se o koronaviru v médiích pojednává. Často je to laděno silně emočně," řekl. Strach mezi lidmi podle něj posilují například obrázky masek, sanitek, nemocnic nebo poloprázdných regálů v obchodech. Svou roli v šíření strachu podle něj pak hraje zřejmě i poměrně nízká mediální a zdravotní gramotnost v Česku a nedůvěra Čechů k odborníkům. Upozornil zároveň na to, že strach může šíření nákazy paradoxně pomoct. To by se stalo třeba, pokud by se někde objevil virus a lidé by odtamtud kvůli tomu začali narychlo odjíždět, uvedl.

Například obchody v posledních dnech zaznamenaly zvýšený zájem zákazníků, někteří lidé podle zástupců e-shopů objednávají zboží o hmotnosti několika stovek kilogramů. Obchody přitom hlásí, že mají zásoby dostatečné a průběžně doplňují sklady.

Na koronavirus bylo v tuzemsku testováno 154 lidí, u nikoho se nákaza nepotvrdila.