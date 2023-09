Stovky Slováků vyrazily speciálním vlakem z Prahy k sobotním volbám

Praha - Stovky Slováků, především studentů, vyrazily z pražského hlavního nádraží dnes po poledni speciálním bezplatným vlakem na Slovensko, aby se zúčastnily sobotních parlamentních voleb. Vlak měl oproti původním plánům čtyřicetiminutové zpoždění, odjel po 12:30. Další mimořádný vlak pojede z brněnského dolního nádraží do Bratislavy krátce po 19. hodině. Kapacita jednotlivých vlaků je 510 míst na sezení, organizátoři očekávají jejich téměř úplné využití.

Dopravu takzvanými volebními vlaky financovaly čtyři neziskové organizace, cílem je výhradně navyšovat volební účast, řekl novinářům Marek Mach, jeden z iniciátorů kampaně Neztrať svůj hlas a předseda občanského sdružení Mladí. Přes web www.volebnyvlak.sk se registrovalo více než 1000 lidí, z toho podle čtvrtečních dat organizátorů zhruba 60 procent studentů. Zájem o vlak z Prahy byl nepatrně vyšší než z Brna, kam je stále možné se registrovat.

"Cílem iniciativy je především zvýšit volební účast, není cílem žádný způsobem mít vliv na výsledek parlamentních voleb v prospěch či neprospěch jakékoli strany. Jde nám o to, aby parlament, který vzejde z voleb, do co největší míry reprezentoval postoje všech Slováků," řekl Mach.

Vlak z Prahy měl původně vyjet v 11:54 a do Bratislavy měl dorazit v 16:00, souprava z deseti vagony ale měla čtyřicetiminutové zpoždění. Organizátoři se rozhodli těm, kdo si už dříve vytvořili rezervaci na navazující spoj ze slovenské metropole a kvůli zpoždění by jej nestihli, pomoci s proplacením vzniklých dodatečných nákladů.

Studentka Eva, která v Praze nastupuje do prvního ročníku vysoké školy, uvedla, že jde o velmi důležité volby. "Je třeba, aby se Slovensko ubíralo více demokratickým směrem. Nevypadá to momentálně úplně růžově," řekla ČTK. Při registraci do volebního vlaku zjistila, že organizátoři shánějí dobrovolníky, přihlásila se tedy a rozdávala na nádraží odznáčky cestujícím. Co se týče samotné volby, váhá mezi dvěma stranami.

Petra, která je v Česku na stáži, považuje mimořádný vlak za dobrou příležitost se dostat k volbám. "Beru to jako občanskou povinnost a chci vyjádřit svůj názor i touto cestou," sdělila ČTK. O volbě je rozhodnuta, preferovaný subjekt ale nechtěla odtajnit.

Slovensko neumožňuje svým občanům hlasovat v parlamentních volbách na ambasádách v zahraničí. Zájemci o hlasování poštou z ciziny se museli registrovat nejpozději v první polovině letošního srpna. "Protože jsem ještě tehdy nevěděla, že sem půjdu na stáž, tak potom jsem si už nemohla požádat o možnost volit poštou. Byla jsem ráda, že se naskytla taková příležitost," uvedla Petra.

V minulosti v den konání parlamentních voleb na Slovensku přijelo mnoho Slováků do vlasti z Česka také pravidelnými vlaky. Často vystoupili ve vesnici Kúty na západě Slovenska, kde zastavují mezinárodní vlaky, které jezdí po hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Bratislavou. Ve volební místnosti v Kútech pak tito Slováci hlasovali s voličským průkazem.