Praha 19. února 2021 (PROTEXT) - Českým kyberprostorem putují nepřetržitě desetitisíce řetězových e-mailů obsahujících dezinformace. Unikátních 150 až 300 se jich podaří každý měsíc zachytit. Uvedlo to občanské hnutí Čeští elfové, kteří dezinformace mapují. V posledních měsících témata e-mailů masivně posílily nepravdivé zprávy týkající se nemoci covid-19, aktuálně je jich více než polovina.

Řetězovými e-maily často nevědomky šíří dezinformace zejména senioři, kteří jsou mimořádně zranitelnou skupinou. Právě na ně se zaměřuje nová osvětová kampaň "Za sebe" pirátské europoslankyně Markéty Gregorové.

"Od ledna 2021 sílí hlasy, že 'EU selhala v zajištění vakcinace', že 'západní vakcíny jsou nebezpečné nebo neúčinné' a že 'evropské elity z ideologických důvodů brání využívání ruské vakcíny Sputnik V'. Od počátku tohoto roku je také nápadný posun v tvrzení od 'vakcinace je nebezpečná' směrem k 'západní vakcíny jsou nebezpečné, ale ruský Sputnik V je účinný a neprávem opomíjený'," uvádí mluvčí Českých elfů Vít Kučík.

Podle Markéty Gregorové se dezinformace často schovávají za pokroucenou realitou, která obsahuje zrnko pravdy. "Dezinformátoři to dělají schválně, aby bylo náročné informace zpochybnit. Díky tomu působí zpráva důvěryhodně," říká europoslankyně.

Častými znaky jsou velká písmena, mnoho barev a přítomnost vykřičníků nebo tří teček (...) za návodnými myšlenkami. "Ty otevírají prostor větší fantazii. Kdyby byla zpráva konkrétní, bez vašeho doplněného pocitu, byla by pro vás méně uvěřitelná," vysvětluje Gregorová.

Tohle vám nikde jinde neřeknou, pošlete to dál, než to smažou!!! I tak vypadá častá formulace, která se objevuje u manipulativních řetězových e-mailů. Šokující a bulvární nádech pochybných zpráv má hlavně upoutat pozornost. Senioři by si měli dát pozor na zdroje informací uvedené v řetězových e-mailech. Ty jsou buď neověřitelné, anebo zcela chybí. "Například mi někdo pošle informaci o čipování skrze vakcinaci, ale není tam ani jeden důkaz nebo odkaz na portál, kde by byl rozhovor s věrohodným doktorem," varuje Gregorová.

Podle Českých elfů řetězové e-maily ovlivňují významnou část české populace. Výzkum organizace Elpida a Nadace O2 z roku 2018 dokládá, že se s řetězovými e-maily setkalo přes 90 procent seniorů. Pětina z nich přiznává, že se podílí i na jejich dalším přeposílání.

V těchto dnech najdou senioři ve svých e-mailových schránkách informační videa, ve kterých od dalšího přeposílání podobných e-mailů odrazují jejich vrstevníci. Za videi stojí právě europoslankyně Markéta Gregorová, která je připravila v rámci kampaně "Za sebe", která je součástí dlouhodobé iniciativy "Pravda bolí".

Videa naleznete zde: www.pravdaboli.eu/zasebe

Další informace v dokumentu: Coje to alternativní pravda?