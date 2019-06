Stovky lidí uctily památku Milady Horákové

Praha - Přes dvě stovky lidí na pražské Kampě uctily památku Milady Horákové, která byla popravena před 69 lety při vykonstruovaných politických procesech za komunistické totality. Herečka Lenka Krobotová přečetla její poslední dopis. Řečníci kritizovali současný vliv komunistické strany na dnešní českou politiku. Událost Světla pro Miladu Horákovou zakončila dnes, na Den památky obětí komunistického režimu, týdenní kampaň Jdu s hlavou vztyčenou. Vyvrcholila zapálením svíček na Kampě.

"Komunisté jsou dnes téměř nejmocnější za dobu posledních třiceti let. To je jedna z absurdit dnešní doby," uvedla režisérka Helena Třeštíková. Pražská radní Hana Kordová Marvanová (STAN) připomněla, že zločiny totalitního režimu nebyly nikdy potrestány a komunisté se za ně nikdy neomluvili. "27. června 1950 byla zavražděna Horáková a 27. června 2019 komunisté podpořili českou vládu," doplnil předseda správní rady Muzea Kampa a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

Český lékař a politik Martin Jan Stránský vyřídil pozdrav od Jany Kánské, dcery Milady Horákové. "Žijeme v době velmi pragmatické politiky, kdy mnoho činů je motivováno pouze jejich výhodností. Ale Horáková nikdy neustoupila ze svých zásad kvůli prospěchu. Je to veliké poselství i pro dnešek, kdy žijeme v době méně dramatické. Měli bychom vědět, kde jsou naše hodnoty, a nikdy z nich neustupovat," řekla Třeštíková.

Symbolem připomínky je trikolora, kterou obepíná konopný provázek jako symbol oprátky. V Muzeu Kampa se konaly výtvarné dílny, na nichž si zájemci mohli stužku sami vyrobit. Podle pořadatelů se ke vzpomínkové akci připojili lidé i jinde ve světě, například ve Washingtonu.

Organizátoři akce, platforma Bez komunistů a Muzeum Kampa, zahájili týdenní kampaň v pátek. Její název odkazuje na slova Horákové v dopise napsaném v den její popravy - 27. června 1950. "Je to zvláštní shoda okolností; když se měla narodit Jana, udělala jí místo na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životů zase já. (...) Jdu s hlavou vztyčenou, musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj," napsala.

Poslankyně Horáková, oběť justiční vraždy, byla za vykonstruované spiknutí a velezradu popravena navzdory přímluvám mnoha osobností z celého světa. Byla jedinou českou ženou popravenou při politických procesech v padesátých letech. Kvůli své neústupnosti během soudního jednání se stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany.