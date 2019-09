Stovky lidí demonstrovaly za uzákonění manželství pro všechny

Několik stovek lidí 12. záři 2019 v Praze demonstrovalo za uzákonění novely občanského zákoníku, která by umožnila gayům a lesbám uzavírat manželství. Akci na Malostranském náměstí pořádala iniciativa Jsme fér. Protestem chtěla upozornit na to, že návrh novely rok a čtvrt leží ve Sněmovně a poslanci o něm zatím nehlasovali.

Praha - Několik stovek lidí dnes v Praze demonstrovalo za uzákonění novely občanského zákoníku, která by umožnila gayům a lesbám uzavírat manželství. Akci na Malostranském náměstí pořádala iniciativa Jsme fér. Protestem chtěla upozornit na to, že návrh novely rok a čtvrt leží ve Sněmovně a poslanci o něm zatím nehlasovali. Zástupci iniciativy vyzvali dolní komoru parlamentu, aby o něm rozhodla na své schůzi v polovině října.

"Máme obavu, že se novela zamete pod stůl nebo že bude obětí obstrukcí. Apelujeme proto zejména na hnutí ANO, pana premiéra a na pány poslance (Radka) Vondráčka a (Jaroslava) Faltýnka, aby nechali o manželství pro všechny hlasovat na jednání schůze, která začíná 15. října. Žádáme také ostatní strany, aby toto hlasování podpořily," uvedla právnička iniciativy Jsme fér Adéla Horáková.

Od předložení návrhu zákona loni v létě už tři další země manželství pro všechny schválily, a jejich celkový počet tak vzrostl na 29, řekla Horáková. "Česko je na manželství pro všechny připravené a mohlo by se stát třicátou zemí světa, která ho umožní," dodal šéf iniciativy Czeslaw Walek.

Demonstranti se na náměstí shromáždili s transparenty s nápisy "Nejsem auto. Nechci se registrovat" nebo "Vám to neublíží, nám to pomůže". Na místě je podpořili například předseda a poslanec STAN Vít Rakušan, poslankyně Pirátů Olga Richterová nebo senátor ANO Miroslav Adámek. Přišli také například zpěvačka Ilona Csáková, herečka Iva Pazderková, ze zahraničí přijeli senátor z Iowy Zach Wahls nebo poslanec za britskou Konzervativní stranu Nick Herbert.

Pod novelu občanského zákoníku se podepsalo 46 poslanců a poslankyň různých klubů v čele s Radkou Maxovou (ANO), která uspěla při volbách do Evropského parlamentu a ve Sněmovně už není. Současně Sněmovna začala projednávat i návrh na výslovné ukotvení manželství jako svazku muže a ženy v ústavě. K němu se hlásí 37 zákonodárců v čele s šéfem lidovců Markem Výborným. Podle předkladatelů by se tak ochránila rodina.

Politici, kteří s uzákoněním manželství lidí stejného pohlaví nesouhlasí, tvrdí, že aktivisté před schválením registrovaného partnerství před 13 lety slíbili, že další změny nebudou požadovat. Podle pořadatelů kampaně Jsme fér se společnost vyvíjí a podle toho se modernizují i zákony.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní ve svém návrhu změn v koncepci rodinné politiky počítá s "odstraněním diskriminace stejnopohlavních rodin" do roku 2025. Vyřešit by se to podle něj mohlo buď manželstvím pro všechny v občanském zákoníku, nebo srovnáním podmínek v zákoně o registrovaném partnerství.