Praha - Sto let Československa prostřednictvím stovky fotografií z archivu České tiskové kanceláře (ČTK) a stovky komentářů tuzemských osobností obsahuje kniha Sto - Naše rodinné album. Každý rok reprezentuje jeden snímek a dohromady tvoří mozaiku obrazů, vzpomínek, názorů a postřehů, která podle nakladatele připomíná jakési monumentální rodinné album. Kniha vychází v nakladatelství Paseka.

Práci na knize předcházel výběr snímků z fotoarchivu ČTK. Agentura vznikla ve stejný den jako Československo, 28. října 1918 a připomíná si tak letos svou "stovku" stejně jako republika.

"Ucelený výběr fotografií za 100 let zpětně, na kterém pracoval v ČTK tým lidi několik měsíců, není úplně samozřejmost. Navíc jsme měli v té době ambiciózní projekt výstavy Okamžiky 100letí, kde jsme původně měli snahu představit 100 let republiky ve 100 fotografiích. Ukázalo se však, ze to není zrovna jednoduchý úkol a výstava nakonec ukazuje fotografií více než 160. Snad tohle byl ten moment, kdy vznikla myšlenka vydat knihu, kdy ke každé fotografii připojí komentář jiná osobnost," říká šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch.

Fotografický archiv ČTK čítá na sedm milionů snímků. K letošním oslavám vzniku samostatné republiky připravila zmíněnou putovní výstavu, která se zastavila v několika městech a ještě do konce října si snímky dokládající sto let práce agentury i dění v Československu mohou lidé prohlédnout v Praze v ulici Na Příkopě.

Pro knížku Sto - Naše rodinné album finální výběr sta snímků udělali redaktoři Paseky, kteří je pak poskytli stovce osobností. "Mezi přispěvateli jsou lidé mladí i staří, jsou tu různé profese i národnosti. Vyhýbali jsme se jen oslovení aktivních politiků," uvedla redaktorka Paseky Barbora Klimtová. Pro řadu osobností byla podle ní historická fotografie odrazovým můstkem pro komentování současnosti, knížka je stejně tak zprávou o minulosti, jako o dnešku.

Do knihy přispěli třeba Pavel Kosatík, Pavel Pafko, Charlotta Kotíková, Helena Třeštíková, Krištof Kintera, Karol Sidon, Kateřina Tučková, Robert Záruba, Eda Kriseová, Magda Vášáryová, Saša Uhlová, Ondřej Kobza, Helena Illnerová, Erik Tabery, Jiří Grygar, sestra Angelika Ivana Pintířová, Cyril Höschl nebo Adam Plachetka.

Kniha není rozdělená tematicky, podle Klimtové přesto čtenáři mohou sledovat linky jako nástroje moci, postavení žen ve společnosti, vztah Čechů a Němců nebo fanoušků a sportu. Kniha je podle ní zdrojem vzpomínek a zážitků.