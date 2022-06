Stoltenberg: Válka Ruska na Ukrajině může trvat roky

Berlín - Válka Ruska na Ukrajině může trvat roky. Řekl to v rozhovoru s německým listem Bild am Sonntag generální tajemník Severoatlantické aliance (NATO) Jens Stoltenberg. Proto by se podle něj nemělo polevit v podpoře Ukrajiny.

"Musíme se připravit na skutečnost, že to bude trvat roky. Nesmíme polevit v podpoře Ukrajiny," řekl Stoltenberg. "I když náklady jsou vysoké, nejen kvůli vojenské podpoře, ale také kvůli růstu cen energií a potravin." To se však podle něj nedá srovnávat s cenou, kterou Ukrajina denně platí mnoha lidskými životy, napsala agentura DPA.

Stoltenberg již tento týden uvedl, že na summitu NATO v Madridu by podle očekávání měl být schválen balíček pomoci pro Ukrajinu, který zemi pomůže s přechodem ze staré, sovětské výzbroje ke standardnímu vybavení NATO. Summit se uskuteční tento měsíc.

Šéf NATO očekává, že Ukrajina bude schopna znovu vytlačit ruské jednotky z Donbasu za pomoci dalších dodávek zbraní ze Západu. "Ukrajinci statečně vzdorují ruským okupantům," řekl listu. Dodal ale, že NATO nebude zasahovat do samotných bojů. "Pomáháme této zemi, ale vojáky NATO na Ukrajinu nepošleme."

Frontová linie na Ukrajině se příliš nezměnila, konstatují Britové

Rusko i Ukrajina v posledních dnech pokračovaly v těžkém dělostřeleckém ostřelování u Severodoněcku, ale situace na frontové linii se příliš nezměnila. Ve své pravidelné ranní zprávě o vývoji bojů na Ukrajině o tom dnes informovalo britské ministerstvo obrany. Americký Institut pro studium války (ISW) ve své nejnovější analýze k situaci na frontě píše, že ruské síly dosáhly za poslední den nepatrných úspěchů na předměstí Severodoněcku a zřejmě postoupily do obce Meťolkine, ale na dalších místech se v postupu z velké části zastavily.

Ukrajinský generální štáb v ranní svodce mimo jiné uvedl, že ruská armáda pokračuje v úsilí o získání plné kontroly nad Severodoněckem. Hlásí mimo jiné ruské ostřelování některých míst v regionu a odražení ruského útoku u Toškivky (jižně od Lysyčansku), poznamenala ruská služba stanice BBC. Podobná prohlášení bojujících stran není možné nezávisle ověřit. "Bojové jednotky obou stran jsou zapojeny do intenzivních bojů v Donbasu a pravděpodobně se potýkají s kolísavou morálkou," konstatuje britský resort obrany. Ukrajinské ozbrojené síly podle něj v posledních týdnech pravděpodobně zaznamenaly dezerce, nicméně obzvláště problematická velice pravděpodobně zůstává morálka mezi ruskými vojáky. "Nadále se objevují případy, kdy celé ruské jednotky odmítají plnit rozkazy a dochází k ozbrojeným střetům mezi důstojníky a jejich vojáky," píše britské ministerstvo obrany, které se ve svých hlášeních z Ukrajiny opírá o poznatky vojenské rozvědky. Ruské úřady mají podle něj zřejmě problém vyvinout právní tlak na vojenské odpadlíky, k čemuž přispívá oficiální status invaze jako "zvláštní vojenské operace", nikoliv války. Mezi faktory přispívajícími k nízké morálce v invazních jednotkách patří podle Londýna to, že ruští vojáci vnímají jako nevalné své velení, omezená možnost rotace jednotek, velmi těžké ztráty, stres z bojů, přetrvávající špatná logistika a problémy s platy. "Mnoho ruských vojáků všech hodností také pravděpodobně zůstává zmateno ohledně cílů války," uvádí ministerstvo s dovětkem, že problémy s morálkou v ruských silách jsou zřejmě natolik významné, že omezují schopnost Ruska dosáhnout operačních cílů. K obdobnému závěru ohledně schopností ruské armády dochází ISW. "Ruské jednotky se pravděpodobně potýkají s rostoucími ztrátami a úbytkem vojáků a techniky, což bude komplikovat pokusy o obnovení útočných operací na dalších kritických místech, protože bitva o Severodoněck pokračuje pomalu," píše ve své zprávě institut, podle něhož se ruským silám v nadcházejících týdnech nejspíše podaří tohoto města zmocnit, bude to však za cenu soustředění většiny dostupných sil v této malé oblasti. Ostatní ruské vojenské operace na východě Ukrajiny - jako například snahy o dobytí Slovjansku a postup na východ od Bachmutu - v posledních dvou týdnech příliš nepokročily, uvádí americký institut.