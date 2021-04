Stoltenberg podpořil Ukrajinu, Kyjev požádal NATO o posílení vojsk v oblasti

Brusel/Kyjev/Moskva - Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg vyjádřil podporu a solidaritu Ukrajině. Vojenská aktivita Ruska u ukrajinských hranic je podle něj "znepokojivá". Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu se Stoltenbergem uvedl, že plán vstupu země do NATO bude pro Rusko jasným signálem a je také jedinou cestou, jak ukončit konflikt v Donbasu, píše agentura Reuters. Kreml krátce po vyjádření Kyjeva, že chce urychlit vstup země do NATO, varoval, že členství by zhoršilo konflikt na východě Ukrajiny.

Zavolal jsem prezidentu Zelenskému a vyjádřil své vážné znepokojení nad vojenskými aktivitami Ruska na Ukrajině a v okolí a také nad pokračujícím porušováním příměří. NATO důrazně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny a chce i nadále pokračovat v úzkém partnerství," napsal Stoltenberg na twitteru.

Zelenský uvedl, že požádal členské státy NATO o posílení vojenské přítomnosti v černomořské oblasti pro zastrašení Ruska, píše Reuters.

Kreml na adresu NATO prohlásil, že situace na východě Ukrajiny je nadále velmi napjatá a podobná prohlášení ji mohou zhoršit. Moskva také upozornila, že pro členství Ukrajiny v alianci je potřeba vzít v potaz i názor Ukrajinců na východě země, pro které je podle ní nepřijatelné, píše Reuters.

Velitel ukrajinských sil Ruslan Chomčak před týdnem upozornil, že Rusko přesouvá k ukrajinským hranicím své síly a toto jednání označil za hrozbu pro Ukrajinu. Moskva naopak ve středu obvinila Kyjev z vyostření napětí na východě Ukrajiny. Pohyby ruských vojsk v blízkosti hranic s Ukrajinou mají podle Moskvy za cíl zajistit ruskou bezpečnost a nepředstavují pro nikoho hrozbu.

Podporu Ukrajině již dříve vyjádřil americký prezident Joe Biden.