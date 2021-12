Stoltenberg po setkání se Zelenským potvrdil možnost připojení Ukrajiny k NATO

Brusel - Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským znovu odmítl požadavky Ruska na poskytnutí záruk, že se Ukrajina nepřipojí k Severoatlantické alianci. Vyzdvihl přitom také důležitost partnerství mezi NATO a Kyjevem. Zelenskyj řekl, že Rusko svým jednáním v posledních letech samo Ukrajinu tlačí k připojení k západní alianci. Moskva čelí podezřením, že chystá invazi na Ukrajinu vzhledem ke shromažďování desítek tisíc vojáků na jejích hranicích. Kreml to však odmítá.

"Nebudeme dělat žádné kompromisy ohledně práva Ukrajiny zvolit si svou vlastní cestu, nebudeme dělat žádné kompromisy ohledně práva NATO bránit a chránit všechny spojence a nebudeme dělat žádný kompromis ohledně partnerství NATO s Ukrajinou," řekl Stoltenberg po schůzce se Zelenským v Bruselu.

Poznamenal přitom, že stále platí rozhodnutí z roku 2008, v němž summit NATO přislíbil možnost budoucího členství v alianci Ukrajině a Gruzii, nicméně bez bližšího určení časového rámce. Připomněl, že přijetí nového členského státu by muselo být schváleno v rámci NATO jednomyslně. Proti přijetí Ukrajiny se přitom v minulosti vyslovovala například Francie a Německo, poznamenala agentura AFP.

"Od roku 2014, od začátku války (na východě Ukrajiny), tlačí Rusko Ukrajinu k NATO a dnes má nakročeno k tomu vydláždit složitou cestu k jejímu přistoupení," řekl Zelenskyj. V zájmu aliance je podle něj v tuto chvíli stát za Ukrajinou, protože kdyby Rusko zaútočilo, bylo by NATO zataženo do konfliktu, ať už se mu to líbí, nebo ne. "Pokud naše armáda neobstojí, bude to mít následky pro všechny členské státy NATO, protože Ukrajina je předsunutou hlídkou," řekl Zelenskyj.

Ukrajinský prezident podle AFP rovněž neskrýval své zklamání ze středečního setkání s lídry zemí EU. "Mnoho evropských vůdců v zásadě nerozumí tomu, co se děje u našich hranic," řekl poté, co neúspěšně žádal země sedmadvacítky o uvalení preventivních sankcí vůči Moskvě. O situaci na východě Evropy budou dnes lídři jednat na summitu EU.

Rusko se vymezuje proti možnosti přijetí Ukrajiny do NATO a tvrdí, že by se jednalo o krok, který by ohrožoval jeho bezpečnost. Moskva ve středu předala své návrhy na bezpečnostní záruky ohledně nerozšiřování Severoatlantické aliance směrem na východ americké diplomatce Karen Donfriedové, která se je dnes chystá probrat s velvyslanci zemí EU v Bruselu, píše AFP.

NATO je obrannou aliancí založenou na principu kolektivní bezpečnosti, podle jejích pravidel by byl útok na jednoho z členů vykládán jako útok na všechny. Tento princip se však nevztahuje na partnerské země. Aliance tímto argumentem odůvodňovala to, že nezasáhla při ruské intervenci vůči Gruzii v roce 2008 ani při ruské anexi ukrajinského poloostrova Krymu v roce 2014.