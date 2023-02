Stoltenberg: NATO je bezpečnost Evropy a Rusko na Ukrajině nesmí vyhrát

Mnichov (Německo) - Bez Severoatlantické aliance by Evropa nebyla v bezpečí, proto je další posílení NATO v zájmu nás všech. Dnes to v bavorské metropoli na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásil generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. V projevu odsoudil agresivní postoj Ruska a rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina vojensky napadnout Ukrajinu. Dodal, že Rusko nesmí vyhrát a že Čína bedlivě sleduje, jakou cenu Ruska za svou agresi platí.

"Bez NATO by Evropa nebyla v bezpečí. Je proto čas alianci rozšířit a posílit," řekl Stoltenberg, který je velkým zastáncem vstupu Finska a Švédska do NATO. Ratifikaci rozšíření aliance ale brzdí Maďarsko a Turecko, obzvláště Ankara je považována za rozhodující. "Je to na Turecku," řekl generální tajemník.

Stoltenberg alianční země vyzval, aby zvýšily výdaje na společnou obranu. "Ano, peníze investované do obrany budou chybět jinde. Nic se ale nevyplatí více než obrana a bezpečnost," dodal.

Šéf NATO hovořil o tom, že napadení Ukrajiny mohlo šokovat, ale nemělo by nikoho překvapit. "Měsíce jsme se snažili Rusko zapojit do diplomatického úsilí," řekl s tím, že Putin se nakonec rozhodl pro válku. "Putin neplánuje mír, ale chce dále válčit, chystá další ofenzivy a mobilizuje stovky tisíc vojáků," varoval.

Podle Stoltenberga Rusko nesmí vyhrát, neboť by to bylo nejen katastrofou pro Ukrajinu, ale i ohrožením Evropy. "Víme, že Peking velmi podrobně sleduje, jak vysokou cenu Moskva platí," řekl. Bezpečnost podle šéfa NATO není regionální záležitostí, ale globální věcí. To, co se dnes děje na Ukrajině, se může stát i v Asii. "U Číny se nesmíme dopustit stejné chyby, jakou jsme udělali s Ruskem," dodal.

Finsko chce vstoupit do NATO jen společně se Švédskem, řekla Marinová

Finsko svůj postoj ke vstupu do Severoatlantické aliance nezměnilo, nadále se chce k NATO přidat jen společně se Švédskem. Dnes to v bavorské metropoli na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásila finská premiérka Sanna Marinová. Ta debatovala společně s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, se kterou se shodly, že nehledě na válku na Ukrajině a energetickou krizi zůstává pro Evropu dlouhodobou prioritou ochrana klimatu.

Švédsko s Finskem v posledních dnech opakovaně zdůraznily, že do NATO se chtějí přidat společně. Rozhodnutí nyní závisí jen na Turecku a Maďarsku, které se ratifikovat rozšíření aliance zatím zdráhají. Turecko má výhrady zejména vůči Švédsku, kterému vyčítá přílišnou podporu Kurdů a nedostatečný respekt vůči islámu. Marinová dnes v Mnichově rozhodnutí vstoupit do NATO společně zopakovala.

"Když Rusko napadlo Ukrajinu, hned ten den bylo zřejmé, že Finsko do NATO vstoupí. Když náš soused Rusko zaútočil na jiného souseda, tak to bylo očividné," řekla Marinová. Prohlásila, že obě země se také dohodly, že chtějí do aliance vstoupit společně nejen kvůli svému úzkému přátelství, ale také v zájmu aliančního plánování a kolektivnímu posílení obrany severu Evropy. Tento svůj postoj obě země podle Marinové jasně sdělily i Turecku a Maďarsku. "Samozřejmě nemůžu vědět, jak se nějaká země rozhodne pokračovat v ratifikaci," řekla finská premiérka s tím, že vstup do NATO ale Finsko se Švédskem podniknou společně.

Ursula von der Leyenová a Marinová rovněž řekly, že prioritou nehledě na ruskou agresi zůstává ochrana klimatu. "Když jsem započala svůj mandát, mou prioritou byla Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal)," řekla von der Leyenová. Poznamenala, že krátce poté vypukla pandemie nemoci covid-19 a následovaly ruská invaze na Ukrajinu s energetickou krizí. "Směr ale neměníme," uvedla o ochraně klimatu a přechodu na klimaticky neutrální hospodářství.