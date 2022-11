Stock letos očekává, že vyrobí asi 30 mil. litrů lihovin, podobně jako loni

Prohlídka prostorů palírny Prádlo u Nepomuku, kde firma Stock Plzeň-Božkov vyrábí už téměř 100 let značku Fernet Stock, 23. listopadu 2022, Prádlo.

Prádlo (Plzeňsko) - Stock Plzeň-Božkov s.r.o., největší tuzemský výrobce lihovin s tržním podílem přes 35 procent, letos očekává, že vyrobí pro český trh a export zhruba 30 milionů litrů lihovin. Je to asi 65 milionů lahví. Podle marketingového ředitele Tomáše Hejkala jde zhruba o stejný objem jako loni. Celkový trh lihovin v ČR se už zhruba 15 let propadá. Stocku se ale zřejmě daří držet stabilní prodej díky tomu, že inovuje produkty a reaguje na poptávku mladých, kteří chtějí zejména nápoje s nižším obsahem alkoholu.

Podle Hejkala se v letošním roce zvyšují zejména prodeje ginu, vodky, RTD nápoje (ready to drink - nápoje připravené k okamžité konzumaci), což jsou namíchané drinky v plechovce nebo ve skle. "Teď byla zhruba šest let módní vlna brown spirits (hnědých lihovin), začínalo to whisky, pak šly hodně rumy. Už od loňska ale zase nastupují díky ginům white spirits (bílé lihoviny)," uvedl Hejkal. Za stálici českého trhu považuje tuzemáky a rumy, které stále tvoří nejsilnější kategorii Stocku. "Je ale vidět trend, že spotřebitelé chtějí více prémiové značky a přecházejí třeba z klasického Božkova na Božkov Republiku," uvedl ředitel marketingu.

Na druhém místě v prodeji Stocku jsou vodky a giny a třetí nejsilnější kategorií jsou hořké bylinné likéry."Fernet Stock je stále nejprodávanějším bylinným likérem na trhu," řekl Hejkal.

Lidé podle něj letos v létě utráceli. "Už teď ale vidíme, že dochází k úsporám. Lidé chodí méně do restaurací a barů, šetří. Jdou tam spíše na jídlo," řekl. V obchodech ale nakupují stejně. V restauracích a barech teď prodá Stock zhruba 20 procent lihovin, zbytek v obchodech. "Léto bylo úžasné, celkově v ekonomice, i v turistickém ruchu už se to začalo vracet zpátky. Strašně důležitá bude zima," uvedl.

Likérka v září zdražovala. "Zvedly se ceny energií, skla, které reagovalo na vysokou cenu plynu, dražší jsou kartony, obalové materiály, doprava, cukr, líh i byliny a další. U některých komodit to byl razantní nárůst o desítky procent," uvedl Hejkal. "Od září jdou podle něj ceny zase nahoru, takže začátkem příštího roku budeme zřejmě muset opět zdražit," dodal.

Stock prodává 120 značek lihovin, z toho asi šestinu vlastních, které likérka sama vyrábí. Zbytek jsou dovozové produkty. Od roku 2014 je výhradním distributorem části portfolia britské nadnárodní skupiny Diageo a od loňského března distribuuje v ČR všechny její značky.