Sting vystoupí 28. října v pražské O2 areně na koncertu nazvaném My Songs

Praha - Britský zpěvák, baskytarista a skladatel Sting vystoupí 28. října v pražské O2 areně na koncertu My Songs. V roli hosta se objeví jeho syn, písničkář Joe Sumner. Stingův koncert, nazvaný podle jeho alba z roku 2019, bude podle pořadatelů dynamickou show, v níž zazní jeho nejoblíbenější písně které napsal jak s kapelou The Police, tak jako sólový umělec. ČTK o tom dnes za pořádající společnost Live Nation informoval Ondřej Pojzl.

"Stingův koncert v londýnském Palladiu s hity jako Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne nebo Every Breath You Take popsal The Telegraph jako "vzácnou lahůdku" a The Guardian Stinga ocenil jako "téměř bezkonkurenčního" s dokonalou popovou alchymií," uvedl Pojzl.

Vstupenky v cenách od 1490 do 2290 korun budou v předprodeji od 3. června.

V Česku je Sting poměrně častým hostem. V roce 2017 hrál na Metronome Festivalu na Výstavišti v pražských Holešovicích, v listopadu o rok později s jamajským rapperem Shaggym bavili, rozezpívali a roztancovali zaplněné pražské Forum Karlín. V minulosti hrál také v Ostravě a několikrát v Praze. V červenci 2019 měl vystoupit v moravském Slavkově, ale koncert byl už třikrát odložen, naposledy na 31. července 2022.

Sting, vlastním jménem Gordon Matthew Sumner, hraje kromě klasické a basové kytary i na klavír, mandolínu, harmoniku, saxofon i flétnu, zvládne i exotické nástroje. Jeho hudební záběr je velmi široký, sahá k loutnovým suitám Johanna Sebastiana Bacha, jimiž si procvičuje prsty, či k arabské hudbě. Stigova hudba má kořeny v jazzu, který hrával ještě jako neznámý učitel z britského Newcastlu.

Jeho cit pro nervní rytmus našel využití v kapele The Police, která hrála rock zkřížený často s reggae. Jazz si vychutnal později na sólové dráze, když na něj narouboval chytlavé melodie v raných albech The Dream Of The Blue Turtles (1985) či ... Nothing Like The Sun (1987). Další ze svých hitů, Desert Rose, zase nahrál s alžírským zpěvákem Chebem Mamim.