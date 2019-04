Policisté zasahují v pobočce banky Unicredit na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami, kterou přepadl 28. prosince 2018 ozbrojený muž. Policie ho zadržela a všech osm rukojmí je podle policejní mluvčí v pořádku. Do banky vnikl Útvar rychlého nasazení. Akce se obešla bez zranění.

Příbram - Stíhání muže, který loni koncem prosince přepadl banku v Příbrami a zajal v ní rukojmí, bylo zastaveno. Muž nebyl pro nepříčetnost v době činu trestně odpovědný, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Pachatel při vstupu do pobočky Unicredit Bank vystřelil do stropu. V budově držel devět rukojmí - dva zaměstnance banky a sedm klientů. Muže později zadrželi policisté, nikomu se nic nestalo. Za zločin braní rukojmí hrozilo obviněnému až 12 let vězení.

"Usnesením krajského státního zástupce bylo v dané věci zastaveno trestní stíhání, obviněný nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný," uvedl Chalupa.