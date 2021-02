Stíhačku na MS vyhráli Jacquelin a Eckhoffová, Čechům se nedařilo

Pokljuka (Slovinsko) - Biatlonista Michal Krčmář obsadil ve stíhacím závodu na mistrovství světa v Pokljuce 22. místo. Druhý český reprezentant na startu Ondřej Moravec skončil na 46. příčce a nepřidal žádné body do hodnocení Světového poháru. Titul obhájil Émilien Jacquelin z Francie. Markéta Davidová obsadila 32. místo, třetí zlato ve Slovinsku vybojovala Norka Tiril Eckhoffová.

Krčmář odstartoval jako jedenáctý, ale hned na první střelecké položce udělal dvě chyby. Čistě poté zvládl jen druhou střelbu a celkem nakonec musel na pět trestných kol. Se ztrátou přes tři minuty alespoň vyrovnal 22. místem české maximum ze stíhačky z loňského šampionátu v Anterselvě.

Krčmář byl na sebe naštvaný, že nedokázal využít dobré postavení na startu. "Prostě dneska jsem to na střelnici nezvládnul, předvedl jsem špatný výkon ve střelbě a od toho se odvíjí výsledek," konstatoval.

Moravec se čtyřmi chybami na střelnici skončil na 46. pozici a oproti sobotnímu závodu ve sprintu si polepšil o devět míst. Od bodované pozice mezi nejlepšími čtyřiceti závodníky dělilo českého reprezentanta dvanáct sekund. Na první místo ztratil téměř pět minut.

Šestatřicetiletý trojnásobný medailista z MS se v Pokljuce zatím trápí. "I když dneska si dovolím říct, že jsem závodil. Pohyboval jsem se mezi lidmi, se kterými jsem aspoň mohl jet, tvořit tempo, předjíždět. Už bych tomu řekl závod. Protože třeba v tom sprintu, tam to bylo fakt hodně těžké," svěřil se.

Jacquelin na střelnici ani jednou nezaváhal a dojel si pro druhé zlato v kariéře. Po bronzu z pátečního sprintu získal v Poklujce druhou medaili. Od sprintu myslel na stíhačku dnem i nocí. "Moje hlava chtěla jen jedno - titul. Při nástřelu jsem byl opravdu nervózní. Obvykle střílím čtyři až pět položek, ale dneska jich bylo víc než dvanáct. Ale jakmile závod začal, byl jsem sám sebou," vyprávěl.

Podobnou radost měl i stříbrný Sebastian Samuelsson ze Švédska, který k olympijskému stříbru z Pchjongčchangu přidal první světovou medaili. "Byl to dokonalý biatlonový závod. Trefil jsem všechny terče, cítil jsem se dobře na lyžích a měl jsem dobrý finiš. Tenhle závod měl pro mě všechno. Jsem velmi šťastný, že jsem dokázal být takhle dobrý, když na tom nejvíc záleží," uvedl.

Přespusrtoval lídra Světového poháru Johannese Thingnese Böa, který pro norskou velmoc získal první mužskou medaili na šampionátu. "Dneska Emilien a Sebastian převedli perfektní biatlon s nulou a rychlým během. Když nejsem na jejich úrovni, tak musím být spokojený s bronzem," poznamenal sedmadvacetiletý biatlonista, který musel na dvě trestná kola.

Eckhoffová slaví na MS ve stíhačce třetí zlato, Davidová byla 32.

Markéta Davidová obsadila ve stíhacím závodu 32. místo. Třetí zlato v Pokljuce vybojovala na desetikilometrové trati Tiril Eckhoffová, která navázala na vítězství v sobotním sprintu. S norským týmem ovládla i úvodní smíšenou štafetu.

Jediná česká zástupkyně ve stíhačce Davidová na střelnici minula čtyři terče, na trati ale předvedla druhý nejlepší běžecký čas a oproti sprintu si polepšila o dvanáct příček. Nijak zvlášť ji to ale vzhledem k chybám na střelnici nepotěšilo.

"Já si nemyslím, že bych střílet neuměla. Prostě střílím špatně, ale nevím, čím to je. Snažila jsem se s tím něco dělat, ale evidentně se žádnej zázrak nestal," posteskla si. Díky zlepšení alespoň získala body do hodnocení Světového poháru, v němž si Eckhoffová upevnila vedení.

Norka si trať prodloužila o dva trestné okruhy, druhou Rakušanku Lisu Theresu Hauserovou ale porazila o 17,3 sekundy. Na mistrovství světa získala třetí individuální zlato v kariéře, v součtu se štafetami má na kontě už devět titulů.

Bronz uhájila ve sprintu stříbrná Anais Chevalierová-Bouchetová z Francie. Obhájkyně titulu z Anterselvy Italka Dorothea Wiererová se díky čisté střelbě probojovala z 20. místa po sprintu na čtvrtou příčku.

MS v biatlonu v Pokljuce - stíhací závody:

Muži (12,5 km):

1. Jacquelin (Fr.) 31:22,1 min. (0 trest. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -7,3 (0), 3. J.T. Bö (Nor.) -8,1 (2), 4. Fillon Maillet -32,5 (2), 5. Desthieux (oba Fr.) -41,9 (1), 6. Laegreid (Nor.) -57,9 (1), 7. Latypov (Rus.) -1:35,1 (2), 8. Pryma (Ukr.) -2:00,6 (3), 9. Eder (Rak.) -2:03,8 (1), 10. Rastorgujevs (Lot.) -2:12,1 (3), ...22. Krčmář -3:04,9 (5), 46. Moravec (oba ČR) -4:54,7 (4).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 797 b., 2. Laegreid 719, 3. T. Bö 625, 4. Dale (oba Nor.) 618, 5. Fillon Maillet 587, 6. Jacquelin 587, ...24. Krčmář 218, 37. Moravec 117, 76. Krupčík 7, 77. Štvrtecký 6, 85. Žemlička (všichni ČR) 2.

Ženy (10 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 30:38,1 (2), 2. Hauserová (Rak.) -17,3 (1), 3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -33,0 (2), 4. Wiererová (It.) -45,2 (0), 5. Preussová -49,3 (2), 6. Hinzová (obě Něm.) -1:05,1 (0), 7. Pidhrušná (Ukr.) -1:13,9 (0), 8. Herrmannová (Něm.) -1:16,3 (3), 9. Röiselandová -1:26,5 (3), 10. Tandrevoldová (obě Nor.) -1:34,1 (2), ...32. Davidová (ČR) -3:18,8 (4).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 26 závodů): 1. Eckhoffová 737, 2. Röiselandová 695, 3. Öbergová (Švéd.) 675, 4. Hauserová 576, 5. Wiererová 573, 6. Preussová 564, ...12. Davidová 413, 60. Puskarčíková 40, 61. Charvátová 37, 70. Jislová (všechny ČR) 21.