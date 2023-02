Stezka: Za každý reprezentační start jsem vděčný, odhalují moje nedostatky

Malmö (Švédsko) - Cennou pochvalu od hlavního trenéra Kariho Jalonena si po skončení Švédských hokejových her vysloužil brankář Aleš Stezka. Finský kouč ocenil výkony opory extraligových Vítkovic a pochvaloval si, že reprezentace má ve Stezkovi dalšího gólmana, na něhož se může spolehnout. Stezka v rozhovoru s novináři uvedl, že je rád za každý odchytaný zápas v reprezentaci, neboť právě na mezinárodní scéně poznává své slabiny.

Šestadvacetiletý Stezka drží normu. I po třech startech v zahajovací sestavě platí, že inkasuje přesně jeden gól a mužstvo slaví výhru. Premiéru prožil v duelu Euro Hockey Challenge proti Rakousku, na severu Evropy během turnaje v Malmö čelil přece jen o poznání silnějšímu kalibru. Ve čtvrtek vychytal výhru 2:1 v prodloužení na Švédy, dnes si totéž zopakoval se Švýcary. Jen v sobotu ho Finové prostřelili dvakrát, ale to šel na led až za stavu 0:4, když střídal Petra Kváču.

"Ukázalo mi to, kde musím přidat a na čem musím ještě pracovat, abych se dál zlepšoval. Je to tady o úroveň rychlejší. Už ten zápas se Švédy... A včera s Finy, to bylo vážně rychlé. Člověku to ukáže věci, na kterých musí pracovat. Hodně mi to dalo, je to spousta zkušeností, a to každý ten zápas," pochvaloval si Stezka.

Zdůraznil, jak moc je vděčný, že dostal šanci a mohl s týmem třetí akci Euro Hockey Tour prožít. "Že jsem toho nakonec odchytal tolik, s tím jsem vůbec nepočítal. Jsem vděčný realizačnímu týmu, ale i klukům v kabině za to, jak mi pomohli a jak mě podporovali. Budu se snažit vzít si z toho ty pozitivní věci, ale i ty špatné, abych se dál zlepšoval," uvedl Stezka.

Konkrétní být nechtěl. "Na svoje mezery upozorňovat nechci, protože jestli si to pak přečte nebo poslechne někdo, kdo bude hrát proti mně, tak mu nechci napovídat," smál se Stezka. "Ale sám o nich vím a konzultoval jsem to také s panem trenérem gólmanů Zdeňkem Orctem. Člověk už chytá nějaký ten pátek, takže sám kolikrát víte moc dobře, co tam bylo špatně. Pro mě je super dostat tu zpětnou vazbu od trenéra gólmanů, který vám poradí třeba i během zápasu," podotkl Stezka.

Byl rád, že dnes mužstvo alespoň částečně odčinilo výprask s Finy (1:6). "Byl to náročný zápas, boj o každý puk. Oproti včerejšku, kdy jsme měli po utkání ještě mítink, jsme hráli výborně systémově, plnili jsme věci, co jsme si řekli. Kluci přede mnou hráli super," ocenil Stezka.

"Vedli jsme a ten průběh byl podobný jako se Švédy. Já se jen snažil kluky podržet a dát jim tak šanci na výhru. Mnohokrát mi tam pomohli a byli tam vždy v těch důležitých chvílích. Byl to povedený týmový výkon a myslím, že jsme získali ten druhý bod zaslouženě. Určitě hodnotím kladně, že jsme dosáhli na druhou výhru ve třech zápasech. Prohra s Finy nás mrzí, ale jsme také jen lidé," doplnil Stezka.

O nulu přišel až v čase 55:15, navíc smolně po nechtěné teči obránce Ondřeje Vály. Ztráta čistého konta, jež by pro něho bylo první v reprezentačním dresu, ho však nijak nemrzela.

"Dokud nezazní siréna na konci zápasu, tak vážně nekoukám na to, jestli můžu mít nulu, nebo ne. Já se fakt snažil jen pomoct za toho stavu 1:0 k výhře. Ten inkasovaný gól, to byla smůla, taková špatná souhra náhod, prostě smůla. Ale jsem rád, že nás to nepoložilo. Naopak jsme makali dál a dotáhli to prodloužení do vítězného konce. Kluci to tam pěkně sehráli a Filip Chlapík to parádně trefil," připomněl Stezka.

Díky Chlapíkovi a jeho zásahu oslavil další výhru. "Jsem za to samozřejmě hrozně rád, že se to takhle daří, a když jsem nastoupil, tak se vyhrálo. Ale já to beru fakt s pokorou. Jsem vděčný za každý den, který mohu s reprezentací strávit. A když dostanu od trenérů zápas, snažím se jen dělat svou práci a splatit tu důvěru a být co nejlepší ve prospěch toho týmu. I na tuhle akci jsem přijel s tím, že budu trénovat a makat den po dni. Nekoukal jsem nijak dopředu, jen jsem se snažil odvést maximum a přepnout se zase na tuhle úroveň hokeje," řekl Stezka.