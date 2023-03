Stezka: Je super, že jsme urvali třetí bod. V Brně to bude chtít ukončit

Ostrava - Hokejový brankář Aleš Stezka se spolehlivým výkonem podepsal pod třetí výhru Vítkovic ve čtvrtfinále play off extraligy proti Brnu, po které dělí Rideru již jen jedno vítězství od postupu do semifinále. Šestadvacetiletý gólman zlikvidoval všech 24 střel Komety a poprvé v play off udržel čisté konto. Stezka věří, že Vítkovice vyrovnanou sérii, ve které vedou 3:2 na zápasy, dokáží ukončit již v pondělí v Brně.

"Je to super pocit, ale hlavní je, že jsme urvali bod a v sérii vedeme 3:2. Teď pojedeme do Brna s tím, že to tam budeme chtít ukončit a vyhrát," řekl Stezka České televizi. "Musím poděkovat klukům, protože odvedli maximum a dnes smekám před každým. Urvali jsme to 1:0 a jdeme si za našim cílem," podotkl odchovanec Třemošné.

Stezka neměl z pohledu počtu střel extra velkou porci práce, zejména ve druhé třetině ale zlikvidoval několik velmi dobrých šancí soupeře. Gólovou příležitost měl například ve 29. minutě osamocený Zdeněk Okál, vítkovický brankář ale jeho střelu vyrazil.

"Nějaké šance Kometa měla. V první (třetině) tam byl únik, ve druhé střílel Zdenda Okál sám. Nějaké šance měli, ale já jsem se snažil soustředit sám na sebe, abych klukům dal šanci na výhru a jsem rád, že se to povedlo," řekl Stezka.

"Série ale nekončí, čeká nás ještě nejdůležitější krok. Budeme se soustředit na sebe, aby každý udělal maximum," doplnil.

Označit nejtěžší zákrok Stezka nechtěl, klíčové podle něj bylo se stála stoprocentně soustředit. "Bylo to stále 0:0 a bylo to o jednom gólu. Říkali jsme si to i po druhé třetině a potvrdilo se to. Naštěstí jsme byli ti šťastnější a bereme to s respektem a pokorou. Musíme ale makat dál," dodal Stezka.