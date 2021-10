Stewartová se v Římě zaskvěla nejlepším českým časem na půlmaratonu

Řím - Moira Stewartová zaběhla v Římě půlmaraton v historicky nejlepším českém čase 1:10:16 hodiny. Výkon šestadvacetileté závodnice nemůže být uznán jako rekord, protože trať nesplňuje kritéria Světové atletiky; místo startu je od cíle vzdáleno o více než padesát procent celkové délky závodu. Stewartová ve 46. ročníku půlmaratonu Roma-Ostia obsadila čtvrté místo, zvítězila Keňanka Joyce Teleová za 1:06:35.

"Je trochu škoda, že to nebyla oficiální trať, protože jsem sice zaběhla nejrychlejší český půlmaraton, ale český rekord se mi nepočítá. Na druhou stranu nejsem zklamaná, protože osobní rekord se mi počítá, a navíc se mi čas z Itálie počítá i jako limit na mistrovství světa v Číně. Z tohoto pohledu je to satisfakce," uvedla Stewartová v tiskové zprávě.

Vítězka nedávného závodu Běchovice - Praha a svěřenkyně Václava Janouška při teprve třetím startu na půlmaratonské distanci o 45 sekund předčila hodnotu oficiálního českého rekordu Evy Vrabcové Nývltové, která před třemi lety při Pražském půlmaratonu dosáhla času 1:11:01. Sama vloni v Gdyni běžela jen o sedm sekund pomaleji a patří jí v dlouhodobých českých tabulkách třetí místo za Alenou Peterkovou (1:11:02).

V Římě byla Stewartová nejrychlejší Evropankou za triem Keňanek. Za třetím místem daleko zaostala a většinu závodu běžela osamoceně. "Mám radost, že jsem takové tempo byla schopná udržet bez vodičů," pochvalovala si. "Trať byla úplně perfektně udělaná na to, aby se běželo rychle. Vlastně prvních patnáct kilometrů se běželo úplně rovně po dálnici bez žádných zatáček. Jediné, co zpomalovalo tempo, byly kopce, ale to se zase vyrovnávalo tím, že jsme potom běželi dolů," popsala.

Mužský závod vyhrál Etiopan Tola Abdera v čase 59:54.