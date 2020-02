Štětina chce opět po vládě, aby navrhla pozastavení činnosti KSČM

Praha - Hnutí Evropa společně (ESO) bývalého europoslance Jaromíra Štětiny chce po vládě, aby navrhla Nejvyššímu správnímu soudu pozastavení činnosti KSČM, o jejíž podporu se kabinet ANO a ČSSD ve Sněmovně opírá. Pokud to vláda odmítne, bude to důkaz, že je podporovaná komunisty, řekl dnes novinářům Štětina. O obdobný návrh usiloval už jako senátor.

"Listopadová revoluce je nedokončená, je třeba ji dokončit všemi právními prostředky. Vláda buďto bude hrát mrtvého brouka, nebo nás se správní žalobou pošle k šípku," uvedl Štětina. Návrh chce vládě předložit příští týden s dalším bývalým senátorem Martinem Mejstříkem. Podle něj je "právním nihilismem", že 30 let od pádu komunismu stále existuje "nástupnická organizace strany, která byla zákonem prohlášena za zločineckou a zavrženíhodnou".

Komunisté jakékoli zpochybňování souladu činnosti strany s ústavním pořádkem popírají. Pokud by byla jejich činnost pozastavena, hodlají se obrátit na mezinárodní soudy.

Štětina, který stál v čele senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM, podobný návrh připravil před sedmi lety. Tehdejší vláda Petra Nečase (ODS) se k tomu ale neodhodlala. Důvodem byl podle Štětiny odmítavý postoj ministerstva vnitra. Tomu tehdy šéfoval nestraník Jan Kubice.

Důvodem pro pozastavení činnosti KSČM má být podle advokáta Stanislava Němce zejména to, že se nevzdala ideologie marxismu-leninismu, která v rozporu s českou ústavou připouští násilí jako prostředek k dosažení svých cílů. Pokud by KSČM chtěla nadále fungovat, musela by se vzdát této ideologie i slova "komunistická" ve svém názvu. KSČM podle Štětiny navíc představuje bezpečnostní riziko tím, že usiluje o vyčlenění ČR z NATO a tím o vyvázání Česka z bezpečnostních struktur.

Návrh má podpořit petice, pod níž její organizátoři chtějí sehnat nejméně 10.000 podpisů a dosáhnout tak jejího projednávání na veřejném slyšení v Senátu. Mejstřík navíc chce získat podporu v Parlamentu pro svůj návrh zákona na zrušení KSČM.