Štern by rekonstruoval kanál ČT2, chce tam víc premiér

Praha - Rekonstruovat kanál ČT2 plánuje v případě svého zvolení generálním ředitelem České televize kreativní producent ČT Jan Štern. Prosadil by více premiérových dokumentů v hlavním vysílacím čase. Zároveň by vytvořil samostatnou funkci ředitelů ČT2 a ČT1. Uvedl to v rámci své dnešní kandidátské prezentace před radou ČT.

Dalším Šternovým záměrem je pozastavení tvorby krimi seriálů ve prospěch vztahových a rodinných seriálů. Na ČT2 pak vidí prostor pro nové diskusní a publicistické pořady. Ve zpravodajství by příliš neměnil, pouze hodinové Události mu přijdou příliš dlouhé.

V případě nezvýšení koncesionářského poplatku by Štern omezil produkci sportovních pořadů o 21 procent ve prospěch dokumentů a dramatických pořadů. Posílil by tvůrčí autonomii regionálních studií a zároveň by zvýšil pravomoci kreativních producentů a zavedl soutěž mezi nimi.

Štern vystoupil jako čtvrtý v pořadí po současném generálním řediteli Petrovi Dvořákovi, šéfovi brněnského studia Janu Součkovi a bývalém šéfovi Primy Martinu Konrádovi. Následovat bude krizový manažer Pavel Hřídel.

Po prezentacích kandidátů budou radní rozhodovat tajnou volbou vícekolově. Pro zvolení je potřeba deset hlasů. Do dalšího kola případně postoupí uchazeč nebo uchazeči s nejvyšším počtem hlasů a druhý v pořadí. Rada může volbu přerušit na příští zasedání. Generálního ředitele volí rada na šestileté období, Dvořákovi vyprší druhý mandát v září.