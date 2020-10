Štěpán: Uzavření 1. stupňů ZŠ může ohrozit provoz nemocnic

Ilustrační foto - Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD) pózuje fotografovi 2. června 2020 na Kuksu na Trutnovsku po tiskové konferenci k představení koaliční spolupráce ČSSD, Strany zelených a osobností kraje k podzimním krajským volbám. ČSSD jde do krajských voleb se Stranou zelených a nezávislými osobnostmi, uskupení nese název Spolu pro kraj a Štěpán bude stát v jeho čele.

Ilustrační foto - Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD) pózuje fotografovi 2. června 2020 na Kuksu na Trutnovsku po tiskové konferenci k představení koaliční spolupráce ČSSD, Strany zelených a osobností kraje k podzimním krajským volbám. ČSSD jde do krajských voleb se Stranou zelených a nezávislými osobnostmi, uskupení nese název Spolu pro kraj a Štěpán bude stát v jeho čele. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD) varoval před uzavřením prvních stupňů základních škol především s ohledem na výpadek zdravotnického personálu. Pokud bude chybět velké množství zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních, mohlo by to ohrozit jejich provoz, řekl dnes ČTK. Přestože v nemocnicích Královéhradeckého kraje přibývá nemocných zaměstnanců, nemocnost personálu chod nemocnic zatím přímo neohrožuje, žádné oddělení kvůli tomu nemuselo být zavřeno.

"Uzavření prvních stupňů základních škol může znamenat zásadní problém, pokud rodiče s dětmi zůstanou doma," uvedl dnes Štěpán. Podle něj v tuto chvíli není nejzásadnější otázkou výše ošetřovného, ale zachování provozu zdravotnických zařízení.

"Velmi důležitá bude pracovní výpomoc studentů zdravotnických a sociálních oborů. Nejprve však vláda musí vytvořit právní rámec pro tuto výpomoc," řekl hejtman.

Do pomoci nemocnicím se podle zástupců vysokých škol v hradeckém kraji zatím studenti příliš nehrnou. Pomoc je na bázi dobrovolné iniciativy studentů, není určena pracovní povinností.

Podle zástupců Lékařské fakulty (LF) Univerzity Karlovy (UK) v Hradci Králové je do výpomoci ve zdravotnických zařízeních zapojeno jen několik jejich studentů, vypomáhají hlavně na odběrových místech nebo na hygienických stanicích.

"Vzhledem k tomu, že u nás prozatím běží praktická výuka, tak upřednostňují, aby se byli schopni připravit do praxe. Zájem je samozřejmě o vyšší ročníky a ty čekají státnice," řekla dnes ČTK Iveta Juranová z Oddělení propagace a vnějších vztahů UK LF v Hradci Králové.

Podle končícího hejtmana Jiřího Štěpána je mezi odstupující a novou krajskou koalicí zajištěna kontinuita v přípravách či zavádění protikoronavirových opatření. Členem stálé pracovní skupiny krajského krizového štábu je dosavadní první náměstek hejtmana a budoucí hejtman Martin Červíček (ODS).

"Budoucí koalice by proto měla být dobře informována o aktuální situaci a jednotlivých krocích kraje v souvislosti s epidemií," dodal Štěpán.

Na vedení Královéhradeckého kraje se předběžně dohodly čtyři politické subjekty v čele s ODS. Vítězná koalice ODS, STAN a Východočeši by měla vytvořit koalici s Piráty, Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a se Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES). V 45členném zastupitelstvu budou mít 27 hlasů. Koaliční smlouvu by měla nová koalice podepsat tento týden. ČSSD jde do opozice.

Od roku 2016 vládla v Královéhradeckém kraji pětičlenná koalice ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, koalice Starostů a Východočechů a TOP 09.