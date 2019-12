STEM: Volby by s náskokem vyhrálo ANO, levice mírně ztratila

Praha - Volby by i v listopadu vyhrálo hnutí ANO se značným náskokem před Piráty a ODS. V porovnání s říjnem mírně oslabily levicové KSČM a ČSSD. Hranici pro vstup do dolní komory by překročilo podle volebního modelu agentury STEM osm uskupení, také SPD, KDU-ČSL a díky růstu podpory hnutí STAN. Mimo dolní komoru by opět zůstala TOP 09. Klesl zisk nového hnutí Trikolóra. Výsledky průzkumu dnes obdržela ČTK.

Hnutí ANO by v listopadu získalo 34,9 procenta hlasů, meziměsíčně o 1,8 procentního bodu více. Podpora hnutí premiéra Andreje Babiše je podle autorů průzkumu rozsáhlá a vazba příznivců silná. Průzkum se uskutečnil kolem listopadové demonstrace proti Babišovi v Praze na Letné, ale před rozhodnutím nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana o zrušení usnesení o zastavení Babišova stíhání v případu Čapí hnízdo a před zveřejněním informací z auditní zprávy Evropské komise o premiérově údajném střetu zájmů.

Piráti si o něco pohoršili na 10,9 procenta, podle autorů průzkumu je jejich podpora kolísavá. "Jejich mladí voliči se o politiku moc nezajímají a ani jejich ochota jít volit není vysoká," napsali. Navzdory tomu by Piráti dosáhli o 0,3 procentního bodu lepšího výsledku než třetí ODS, jejíž podporu nyní označují autoři průzkumu za stabilní.

Hnutí SPD by dostalo 9,1 procenta hlasů, v porovnání s říjnem o 1,6 procentního bodu víc. Růst zisku z 4,3 procenta na listopadových 7,2 procenta zaznamenalo hnutí STAN, podle autorů průzkumu se může jednat o nahodilý výkyv nálad.

Komunisté by získali 7,1 procenta hlasů, v říjnu na tom byli o 1,3 procentního bodu lépe. ČSSD by dalo hlas 6,4 procenta voličů, autoři průzkumu u ní vidí známky stagnace a útlumu. Lidovci by se udrželi ve Sněmovně se ziskem 5,5 procenta.

O 0,7 procentního bodu na 3,7 procenta klesla v listopadu TOP 09. Trikolóra poslance Václava Klause se propadla z říjnových 4,2 procenta hlasů na 1,9 procenta.

Statistická chyba průzkumu je plus minus dva procentní body u menších stran a plus minus tři procentní body u větších. Průzkum se uskutečnil mezi 14. a 26. listopadem mezi 1111 lidmi. K volbám by v listopadu šlo 60 procent respondentů, neúčastnilo by se jich 22 procent a nerozhodnutých bylo 18 procent dotázaných.