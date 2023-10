STEM: Ubylo lidí podporujících dočasné setrvání ukrajinských uprchlíků v ČR

Ilustrační foto - Váleční uprchlíci z Ukrajiny se stěhují do bývalé ubytovny fakultní nemocnice, 19. srpna 2022, Hradec Králové. Část dosud nevyužívané budovy na sídlišti Moravské Předměstí připravilo město pro ubytování asi 80 uprchlíků.

Ilustrační foto - Váleční uprchlíci z Ukrajiny se stěhují do bývalé ubytovny fakultní nemocnice, 19. srpna 2022, Hradec Králové. Část dosud nevyužívané budovy na sídlišti Moravské Předměstí připravilo město pro ubytování asi 80 uprchlíků. ČTK/Taneček David

Praha - Podpora české veřejnosti ohledně dočasného setrvání ukrajinských uprchlíků v ČR podle zjištění agentury STEM klesla. To, že Česko dál umožňuje pobyt Ukrajincům, kteří utekli před ruskou invazí, pokládá za správné 51 procent lidí, o pět procentních bodů méně než v červnu. Počet lidí, podle kterých jsou tito lidé přínosem pro Česko, se nezměnil. Stejně jako v létě tento názor zaujímá jen čtvrtina občanů a dvě pětiny si dál myslí, že ukrajinští uprchlíci by měli dostat příležitost zůstat v ČR i po konci války. Vyplynulo to z výzkumu STEM, který jeho výsledky dnes poskytl ČTK.

Čtyřiapadesát procent dotázaných podle STEM uvedlo, že se jejich postoje k ukrajinským uprchlíkům od začátku války v únoru 2022 v podstatě nezměnily. Naopak 43 procent konstatovalo, že se jejich postoje k nim zhoršily. Téměř nikdo tak neříká, že by se jeho postoje zlepšily, doplnili autoři průzkumu.

Lidé v průzkumu rovněž hodnotili, jak se český stát vypořádal s příchodem lidí prchajících z Ukrajiny před ruskou invazí. Úřady a instituce v ČR za to dostaly průměrnou známku 3,2, když jedničku a dvojku jim udělila čtvrtina lidí, dvě třetiny jim daly trojku a třetina je oznámkovala čtyřkou a pětkou.

Podle výpovědí dotázaných měl příchod ukrajinských uprchlíků do ČR největší dopad na dostupnost míst ve školkách a školách. Vnímá to tak 66 procent lidí. Podle tří pětin se zhoršila bezpečnost a míra kriminality, podle 57 procent také dostupnost bydlení a podle zhruba dvou pětin dostupnost zdravotní péče a pracovních míst. Třicet procent uvedlo i negativní dopad na dostupnost pracovní síly pro české podniky.

Dvě pětiny dotázaných pak podle STEM čekají, že v příštích pěti letech příchod ukrajinských uprchlíků do Česka negativně dopadne na ekonomiku.

STEM sleduje nálady české veřejnosti k ruské invazi na Ukrajinu opakovaně od konce loňského března, poslední průzkumy mezi tisícovkou respondentů provedl letos v červnu a září s finanční podporou nadace Blíž k sobě.