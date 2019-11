STEM: Přibylo lidí spokojených s kvalitou porevolučního života

Praha - S kvalitou života je 30 let po sametové revoluci spokojeno 72 procent obyvatel Česka. Je to o devět procentních bodů více než v roce 2009, kdy země slavila 20. výročí 17. listopadu 1989. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu agentury STEM. Hodnocení jednotlivých oblastí života se za deset let téměř nezměnilo. Jednoznačně kladně lidé dál vnímají možnosti a šance, které byly v minulém režimu omezené, jako nákupy, služby, kvalitní vzdělání nebo možnost otevřeně projevit názor, volit mezi několika stranami nebo zakládat spolky a sdružení. Naopak stále nepříznivě pohlíží více než tři pětiny veřejnosti na morálku ve společnosti, rozdíly v příjmech a majetku lidí nebo mezilidské vztahy.

Polistopadové působení KSČM podle STEM provází kontroverze, proti průzkumu před deseti lety se ale jeho vnímání nezměnilo. Tři pětiny veřejnosti ho nadále hodnotí negativně, naopak více než třetina procent kladně.

Pro většinu lidí byl ale příznivou změnou po revoluci v roce 1989 vznik samostatného českého státu, vstup ČR do NATO a Evropské unie. Hodnocení zásadních ekonomických proměn Česka po sametové revoluci z pohledu občanů tak jednoznačné není. Zhruba tři čtvrtiny kvitují zavedení tržní ekonomiky a vstup zahraničního kapitálu, vedle toho dvě třetiny nepříznivě hodnotí nynější rozdíly v příjmech a majetku mezi lidmi a zabezpečení ve stáří a nemoci.

Přesto proti roku 2009 přibylo lidí, podle nichž se zabezpečení ve stáří a nemoci zlepšilo. Letos tuto oblast kladně hodnotilo 41 procent lidí, před deseti lety to bylo 28 procent.

Nárůst kladných hodnocení proti roku 2009 zaznamenala i oblast bezpečí občanů a socioekonomické podmínky pro rodiny s dětmi, které pozitivně nyní vnímá více než polovina lidí, před deseti roky to byla zhruba třetina.

STEM provedl průzkum mezi 11. až 25. říjnem mezi tisícovkou lidí starších 18 let.