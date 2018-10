Praha - Do Sněmovny by se podle říjnového volebního modelu agentury STEM dostalo osm stran. Neuspěla by TOP 09. Volby by jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,4 procenta hlasů, což by mu zajistilo 83 křesel. Druhá ODS by získala 12,9 procenta hlasů a 27 mandátů. Účast by se pohybovala okolo 57 procent.

Průzkum se uskutečnil po komunálních volbách a částečně za voleb senátních. "Volební kampaň i výsledky voleb se do určité míry odrazily na říjnových preferencích do Poslanecké sněmovny," uvedli statistici.

Proti poslednímu průzkumu v červnu si ANO polepšilo o 1,4 procentního bodu. ODS naopak 2,6 procentního bodu ztratila. Třetí Piráti by získali 12,6 procenta hlasů, o 2,4 procentního bodu více než před prázdninami.

Občanští demokraté v letošním prvním pololetí postupně získávali, trend se ale zastavil. Podle statistiků strana posílila kádr kmenových voličů, ale přišla o část takzvané vlažné přízně. "U Pirátů je tomu naopak než u ODS. Dokážou shromáždit třeba i váhavé příznivce, ale není pro stranu snadné je přivést k volebním urnám," uvedl STEM.

Na čtvrtém místě skončila SPD se ziskem 9,6 procenta. Komunisté si pohoršili na 7,4 procenta a sociální demokraté na 6,7 procenta. "Levici se příliš nedaří. Pokles preferencí u ČSSD je dlouhodobý a v menší intenzitě pokles zaznamenáváme také u komunistů," uvedli statistici. SPD podle nich svoji pozici stabilizovala stejně jako KDU-ČSL, která by získala 6,4 procenta hlasů.

Proti červnu by nyní do Sněmovny proniklo hnutí STAN, které si polepšilo z 2,7 procenta na 5,3 procenta a překročilo by tak potřebnou pětiprocentní hranici. Naopak TOP 09 klesla ze 4,9 procenta na 2,1 procenta. Statistická chyba činí kolem dvou procentních bodů u menších stran, u větších pak kolem tří procentních bodů.

"Za rok od voleb tak po přepočtu na mandáty u hlavních stran vidíme jen dílčí změny, žádné velké zvraty. Mandáty TOP 09 šly nejvíce ve prospěch ANO a Pirátů," dodal STEM.

Průzkum se uskutečnil od 9. do 24. října a zúčastnilo se ho 1011 lidí.