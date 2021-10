Štefan Margita dnes s přáteli v Praze pokřtil album Na správné cestě

Praha - Operní pěvec Štefan Margita dnes v pražském Tančícím domě s přáteli v Praze pokřtil své album Na správné cestě s písněmi Michala Kindla. Mladý autor Kindl pro Margitu napsal a vybral 12 intimních a melodických písní, jejichž základním tématem je láska a její různé podoby. Na vydání alba navazuje turné s názvem Intimity.

Album Na správné cestě není prvním Margitovým stylovým odbočením v jeho úspěšné operní kariéře. Před časem svými alby Mapa lásky, X-mas a Melancholie dokázal, že se nebrání ani hudbě jiných žánrů. "Poslouchal jsem šansony Hany Zagorové a podle ní jsem se učil, kdy mám ubrat ze svého operního přednesu. Ve studiu mě pak ´krotil´ producent Dan Hádl," uvedl k nahrávce Margita.

Deska vznikla s aranžemi Hádla, v jehož studiu na Vyžlovce se i nahrávalo. U některých písní obstaral klavírní party sám Kindl a na violoncello hrála Iris Moris. Kindl je autorem hudby i textů. Margita se s ním seznámil před dvěma roky, kdy byl hostem na jeho turné.

Turné k albu Na správné cestě odstartovalo 17. září v Kostele sv. Jiljí ve Strmilově a zatím čítá přes tři desítky koncertů, v plánu je i několik zahraničních. Jako přídavek je v programu i píseň Země, která se na album nedostala. Záznam koncertu se objeví také v pořadu České televize Doupě Mira Žbirky.

Margita, který je zvyklý na velké operní produkce, vystupuje v komorní sestavě pouze s cellistkou Moris a s Kindlem."Pro mě je to nový projekt a spolupráce, které si nesmírně užívám. Musím říct, že lidé jsou naprosto báječní a jsem vděčná i za to, že publikum chodí a nebojí se. V dnešní době je kvůli pandemii stále poměrně složitá situace," řekla ČTK Moris. "Co se týká komorní atmosféry na pódiu, tak je to jako jít na promenádu v plavkách. Jsme tam každý za sebe, já tomu říkám ´komorní nahotinka´. Pokud chtějí diváci strávit večer plný lásky, přijdou si na své," dodala.

Před více než 30 lety Margita zvítězil na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro a získal angažmá v opeře Národního divadla v Praze. V této době (1987-1991) byl současně sólistou vídeňské Volksoper. V roce 1992 přešel do stálého angažmá ve Státní opeře Praha, kde působil do roku 1994. Vystupuje převážně v zahraničí, zpíval v nejslavnějších operních domech. Své 65. narozeniny, které připadly na letošního 3. srpna, oslavil 14. září v pražské Státní opeře. Na galakoncertu zazpívali Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka a Jelena Židková. Manželkou Margity je populární zpěvačka Hana Zagorová.