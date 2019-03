Brno - Přes 2000 lidí z řad členů i veřejnosti navštívilo dnes v Brně oslavy stého výročí založení KDU-ČSL. ČTK to řekla mluvčí lidovců Denisa Morgensteinová. Bývalý předseda Pavel Bělobrádek popřál lidovcům i zemi dalších sto let bez nedemokratických režimů. Nový předseda Marek Výborný přeje straně, aby nadále zůstala jednotným týmem. Výborný také udělil deset čestných členství. Dostali jej dlouholetí členové, kteří většinou působili ve funkcích ještě za doby komunismu a také po ní.

"Naším cílem je člověk a tak by to mělo zůstat. Přeju si, abychom byli aktivní na těch místech, kde působíme. Aby to bylo nejen o politice, ale i o službě lidem v jednotlivých městech a obcích," řekl Výborný.

Bělobrádek přeje straně i České republice, aby se jí v dalším století vyhnuly nedemokratické režimy. "Zažili jsme dva a oba zdecimovaly naši členskou základnu a naše obyvatele. Přál bych si dalších sto let v demokracii," řekl ČTK Bělobrádek.

Výborný udělil čestné členství Miroslavě Mencové, Janu Jelínkovi, Jiřímu Rezkovi, Jiřímu Drškovi, Stanislavu Bělehrádkovi, Ludvíku Motyčkovi, Stanislavu Rolincovi, Jiřímu Stodůlkovi a Ivanu Drábkovi.

Akci navštívili straníci, někteří se zúčastnili pátečního a sobotního sjezdu strany, který zvolil nové vedení. Přišli ale také lidé z řad veřejnosti. V doprovodu rodičů nebo prarodičů akci navštívilo také mnoho dětí.

KDU-ČSL má přes 22.000 členů, na jižní Moravě a v Brně má silnou základnu. Na sjezdu na brněnském výstavišti delegáti rozhodli, že Bělobrádka po osmi letech nahradí Výborný. Bělobrádek post předsedy neobhajoval.