Stávka v Nexenu končí, odbory se s firmou dohodly na zvýšení mezd

Bitozeves (Lounsko) - Stávka v jihokorejské továrně na pneumatiky Nexen Tire u Žatce na Lounsku po týdnu končí. Odbory se dnes s vedením firmy dohodly na zvýšení mezd všem zaměstnancům o osm procent od 1. března. Součástí dohody je i kompenzace pro každého zaměstnance za loňský rok ve výši 20.000 korun. ČTK to dnes po pětihodinovém jednání řekl předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. ČTK požádala o vyjádření vedení firmy.

Odboráři původně požadovali kromě jiného zvýšení mezd o 8,3 procenta. Nástupní mzda operátora výroby je podle odborářů 22.700 korun. Průměrnou mzdu zaměstnanců firma neuvádí. Průměrná mzda v Ústeckém kraji ve třetím čtvrtletí loňského roku byla podle statistiků zhruba 37.000 korun a byla šestá nejvyšší mezi kraji. Minimální celostátní mzda od letošního ledna činí 17.300 korun.

"Je to víceméně kompromisní řešení. Stávka dnešním dnem končí a dnešní směna už by měla nastoupit," řekl Ďurčo. Kolektivní smlouva by měla být podle Ďurča podepsaná do 31. března. Poté bude možná následovat další vyjednávání. Původně odbory požadovaly uzavření smlouvy na léta 2022 a 2023, zatím však není jasné, jestli smlouva nebude uzavřena na více let, řekl předseda.

K dohodě podle Ďurča přispěla dnešní schůzka odborářů s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Do jednání se vložil také velvyslanec Kim Te-čin, kterého Jurečka oslovil.

"Celý týden byl velice náročný. Myslím si, že odbory dostaly to, co požadovaly. Hodnotím to pozitivně. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby stávka nebyla a sociální dialog byl na úplně jiné úrovni," zhodnotil uplynulých sedm dní odborový předák.

V pondělí se uskutečnila před továrnou demonstrace, na kterou podle odborářů dorazilo více než 200 lidí. Už minulý týden se odboráři s vedením sešli, jednání tehdy nedopadlo. Při stávce vzniklo i několik problémů. Firma například nechtěla vpustit stávkující do továrny, odboráři později také tvrdili, že do výrobny nemohly vstoupit ani stávkové hlídky. Ďurča podotkl, že zaměstnavatel slíbil, že zaměstnance zapojené do stávky nepropustí. "Zároveň slíbili, že ty bonusy, o které měli přijít, protože byli ve stávce, tak dostanou vyplaceny," dodal Ďurčo. Se stávkou podle odborů souhlasila nadpoloviční většina zaměstnanců. Aktivně se do ní zapojilo více než 200 z 1100 zaměstnanců.

Odboráři v továrně před rokem vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli postoji korejských vlastníků firmy ke kolektivnímu vyjednávání. Ke stávce přistoupili poté, co zaměstnavatel odmítl smlouvu zprostředkovatele, tedy kompromisní dohodu mezi oběma stranami.

Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky pro osobní a lehká užitková auta. Firma s jihokorejským majitelem sídlí v Bitozevsi na Lounsku, v průmyslové zóně Triangle.