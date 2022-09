Stávka pilotů Lufthansy ochromila v Německu leteckou dopravu

Berlín - Stávka pilotů německých aerolinek Lufthansa dnes ochromila leteckou dopravu, zrušeny jsou i spoje do České republiky. Na velkých německých letištích se u přepážek společnosti tvoří dlouhé fronty lidí, kteří se snaží najít náhradu za zrušené lety. Lufthansa vyzvala cestující, aby na letiště nejezdili, pokud byl jejich let odřeknut. Stávka za vyšší mzdy se koná v době, kdy ve třech západoněmeckých spolkových zemích končí prázdniny.

"Prosím, vyvarujte se cest na letiště. Kvůli stávce je v provozu jen málo servisních přepážek, nebo vůbec žádné. Je velmi nepravděpodobné, že by vám byl nabídnut alternativní spoj," uvedla Lufthansa. Cestující s odřeknutým vnitroněmeckým letem si mohou zdarma vyzvednout jízdenku na vlaky německých drah Deutsche Bahn, a to i přes internet.

Stávka se koná před posledním prázdninovým víkendem v Hesensku, Porýní-Falci a Sársku, kdy se tamní obyvatelé vracejí z dovolených. Odlet na dovolené či návrat domů protest zkomplikoval také v Bavorsku a Bádensku-Württembersku, kde letní prázdniny skončí až za týden.

Stávka se nejvíce dotkla největších německých letišť, kterými jsou Frankfurt nad Mohanem a Mnichov. U přepážek Lufthansy se tam tvoří dlouhé fronty. Na těchto letištích byly zrušeny prakticky všechny spoje této společnosti. Rušení letů ale postihlo i další německá letiště, jako je Düsseldorf nebo Berlín. Zrušeno je i spojení Prahy s Frankfurtem. Lufthansa na dnešní den odřekla na 800 letů, což zasáhlo zhruba 130.000 cestujících.

Lufthansa chce od soboty obnovit letecký provoz podle pravidelného řádu, zároveň ale varuje před možnými výpadky některých letů, se zpožděními je nutné počítat po celý víkend.

Do stávky se zapojili spolu s piloty mateřské Lufthansy také jejich kolegové z nákladní sekce Lufthansa Cargo. Dceřiné společnosti jako Eurowings, Lufthansa Cityline, Swiss, Austrian či Brussels létají dál. Spoje mezi Prahou a Düsseldorfem či Kolínem nad Rýnem/Bonnem, které obsluhuje Eurowings, tak dotčeny nejsou. Do Německa se rovněž vracejí lety, jejichž posádky byly ještě před zahájením stávky v zahraničí.

Veřejnoprávní televize ARD v živém vstupu z Frankfurtu uvedla, že cestující jsou podráždění a rozladění. Jedna z cestujících, která přiletěla z New Yorku bez možnosti pokračovat navazujícím letem, uvedla, že s výjimkou e-mailu o zrušeném spoji nedostala od aerolinek žádné další informace, jak by mohla dál cestovat.

"Nevím, zda mě přeloží na jiný let, zda budu pokračovat vlakem, nebo pojedu pronajatým autem," řekla žena. Dodala ale, že důvodům stávky rozumí, proto má pro piloty pochopení.

Bavorská televize BR v reportáži z mnichovského letiště uvedla, že část cestujících problémy přijala s klidem, další naopak vyjadřují nelibost. Kritika ale nejčastěji míří na leteckou společnost. "Nechápeme, proč Lufthansa, která od státu získala finanční podporu, není ochotna své piloty dobře zaplatit," řekl jeden z cestujících.

Důvodem stávky jsou spory o mzdy. Odborová organizace pilotů Vereinigung Cockpit (VC) žádá na letošní rok jejich zvýšení o 5,5 procenta a vytvoření mechanismu, díky kterému by růst v dalších letech překonával inflaci. Lufthansa tvrdí, že takové požadavky by zvýšily náklady na personál kokpitů o 40 procent. Se započítáním všech doprovodných nákladů by to podle aerolinek znamenalo pro nadcházející dva roky dodatečnou finanční zátěž 900 milionů eur (22 miliard Kč).

Sama Lufthansa navrhuje zvýšení základní měsíční mzdy o 900 eur (22.000 Kč). To by podle ní v 18měsíčním období představovalo nárůst mezd o 18 procent pro začínající piloty a pětiprocentní nárůst pro kapitány.

Lufthansa odbory vyzvala, aby se vrátily k jednacímu stolu. Mluvčí VC Matthias Baier nicméně uvedl, že aerolinky nepředložily žádnou ucházející nabídku, kterou by bylo možné stávce předejít