Stavjaňa dostal k šedesátinám sako pro členy hokejové Síně slávy

Brno - Další dvojice legend ze Síně slávy českého hokeje se po nedávných životních jubileích dočkala ocenění před utkáním Česko - Švýcarsko na Českých hrách v zaplněné brněnské Winning Group Areně. Bývalý obránce Antonín Stavjaňa, mistr světa z let 1985 z Prahy a 1996 z Vídně, oslavil šedesátiny, střelec vítězné branky na světovém šampionátu 2001 v Hannoveru při dovršení "zlatého hattricku" David Moravec padesátiny.

Stavjaňa si vedle dvou titulů přivezl z mistrovství světa další čtyři bronzové medaile. Současný trenér Nitry byl uveden do Síně slávy v roce 2012 a dnes dodatečně dostal speciální sako určené pro její členy.

Moravec vstoupil do vybrané společnosti českých hokejových legend vloni a sako na ceremoniál si už přivezl z domova. "Musel jsem se vyfouknout. Ale zatím nelapám po dechu, takže žiju," smál se olympijský vítěz z Nagana a mistr světa i z roku 1999 Moravec, který získal i dva bronzy na světových šampionátech.

Před sobotním utkáním se Švédskem se dočkali ocenění a nových sak jubilanti František Kučera (55 let), Jiří Hrdina (65), Jozef Golonka a Vladimír Nadrchal (oba 85). Moravec od Českého hokeje dostal jiný dárek. "Bez spoluhráčů bych to nikam nedotáhl. Stejně tak chci poděkovat trenérům, rodičům," uvedl Moravec.

Stavjaňa po připomenutí úspěchů, ke kterým patřily i čtyři tituly v extralize se Vsetínem, vtipkoval. "Když se to připomíná, vždycky říkám, že už je to minulé století," podotkl Stavjaňa a byl rád, že mu sako padne. "Když jsem věděl, že ho dostanu, bylo to pro mě zavazující, abych se do něj vešel. Takže jsem musel držet figuru," dodal.