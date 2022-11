Stavebníci očekávají podle průzkumu příští rok propad o 4,6 procenta

Praha - Stavební společnosti očekávají, že trh v příštím roce klesne o 4,6 procenta, v roce 2024 by stavebnictví mohlo růst o 0,1 procenta. Podle studie analytické společnosti CEEC Research, zveřejněné dnes na Setkání lídrů českého stavebnictví na Pražském hradě, jejich obavy plynou z přetrvávající války na Ukrajině, související energetické krize, ze zdražování a nedostatku stavebních materiálů i z vývoje zakázek.

V říjnu se podle průzkumu mezi více než stovkou stavebních společností v roce 2023 očekával meziroční pokles o 3,7 procenta. Po měsíci téměř tři čtvrtiny dotazovaných stavebních společností (74 procent) očekává propad o něco hlubší, a to o 0,9 procenta.

Malé stavební firmy s ročním obratem nižším než 100 milionů korun očekávají příští rok propad trhu o 4,8 procenta, velké stavební společnosti o 4,4 procenta. Více se má zhoršit pozemní stavitelství (stavby domů), o 4,8 procenta, a to inženýrské (například budování cest) o 4,3 procenta.

"Faktorů ovlivňujících vývoj je mnoho - inflace, zdražování energií, válka na Ukrajině, proto mezi řediteli stavebních firem stále panují obavy z budoucího negativního vývoje. Směřování tohoto segmentu bude také záležet na roli státu, který deklaruje, že státní investice do stavebního sektoru omezeny nebudou,“ uvedl Michal Vacek, výkonný ředitel společnosti CEEC Research s.r.o.

Firmy zaměřující se převážně na pozemní stavitelství očekávají v roce 2023 pokles tržeb o 3,8 procenta, v inženýrskému stavitelství o něco menší, a to o 2,8 procenta.

Zástupci firem na Pražském hradě na dotaz ČTK uvedli, že pro příští rok panuje obava z možného pozastavování a odkládání již vysoutěžených liniových staveb.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) zopakoval, že vláda v září schválila pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok rekordní rozpočet 150,9 miliardy korun, který ještě musí schválit Sněmovna. "Je to unikátní a není to jen zvýšení, které by pokrývalo inflaci. Zvýšení o více než 20 miliard oproti letošnímu roku odpovídá prioritě vlády udržet investiční tempo, pokračovat ve všech rozběhnutých stavbách a zahajovat dlouhodobě připravované," řekl Kupka. Uvedl, že začátkem příštího roku představí výhled v klíčových položkách pro nejbližších deset let.

Dvě třetiny ředitelů stavebních společností v roce 2023 očekávají propad tržeb v průměru o 3,5 procenta. "Propad tržeb je pak očekáván, i přestože téměř polovina dotazovaných společností má v současnosti nasmlouvané zakázky na stejně dlouhou dobu, jako tomu bylo ve stejném období minulého roku, a to v průměru na osm měsíců,“ uvádí studie CEEC Research.

Stavební společnosti často zmiňují nedostatek a zdražování stavebních materiálů. Například cihly - tvárnice meziročně zdražily o 37,7 procenta, dřevo (latě, trámy o 27 procent a ocel (kari sítě/armovací železo) meziročně o 3,3 procenta, ale za dva roky o 56 procent.

Ředitel společnosti dodávající stavebniny Pro-Doma Petr Vaněrka ČTK řekl, že nastupuje recese. "Do zdražení se promítá cena vstupů, mezi které patří zejména cena energií, surovin, práce a úroků. Jak ale obstojí nastavené ceny, ukáže neviditelná ruka trhu, která zasáhne velmi brzy. Jakkoli nejsou vytvořeny podmínky pro slevy z titulu neustále se zvyšujících nákladů na výrobu, vlivem recese může v budoucnu dojít ke zlevňování stavebních hmot," domnívá se Vaněrka. Situace s omezenou dostupností stavebních materiálů je minulostí, dodává.

U většiny stavebního materiálu se nepředpokládá snížení ani výrazné zvýšení nákupních cen. Nejpravděpodobnější je podle Vaněrky stagnace, případně mírný růst, a to v řádu jednotek procent. Zlevňování může přijít s poklesem poptávky, kde by cena mohla klesat na úkor zisků výrobců.