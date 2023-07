Stavební spořitelny za pololetí půjčily o 55 procent méně peněz

Praha - Stavební spořitelny poskytly za pololetí úvěry za 17,6 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem poskytnutých úvěrů propadl o 55 procent, klesá především zájem o úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Meziročně nižší je i počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici.

Počet poskytnutých úvěrů se meziročně snížil o čtvrtinu na 23.479. Ubývá především úvěrů, za které lidé ručí vlastní nemovitostí. Jejich počet byl v pololetí čtvrtinový ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a objem se zmenšil o 76,5 procenta. Naproti tomu zájem o nezajištěné úvěry zůstává na 95 procentech loňské úrovně jak co do počtu, tak do objemu.

Stavební spořitelny uzavřely za první pololetí 237.454 smluv o stavebním spoření, proti loňsku je jich o 14,5 procenta méně. Snížila se i cílová částka, na kterou lidé spoří. Letos v úhrnu činí 141,1 miliardy korun, je o 4,3 procenta nižší než loni v pololetí.

Za loňský rok poskytly stavební spořitelny úvěry za 56,7 miliardy korun, což představovalo padesátiprocentní pokles proti hodnotám rekordního roku 2021 a návrat k dlouhodobému průměru před rokem 2020.

Od příštího roku by se měla změnit pravidla pro poskytování státní podpory pro stavební spoření. Vláda v konsolidačním balíčku navrhuje snížit maximální podporu na polovinu z dnešních 2000 korun ročně, změna má platit pro nové i existující smlouvy.

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) v červnu uzavřela memorandum s ministerstvy financí a životního prostředí o spolupráci při zlepšování energetické úspornosti domácností. Od příštího roku bude možné na pobočkách stavebních spořitelen zároveň vyjednat úvěr ze stavebního spoření a dotace od státu například v programu Nová zelená úsporám. Kombinace úvěrů a dotace podle ministerstev a spořitelen pro lidi zlepší dostupnost zateplení domů i jiných opatření pro energeticky úsporné bydlení.

Objem poskytnutých úvěrů za leden až červen 2023:

spořitelna úvěry objem (v mil. Kč) meziroční změna (v pct.) celkem smluv (v tis.) ČSOB Stavební spořitelna 3556 -57,5 1136 SSČS 5095 -51 660 Modrá pyramida 4975 -53,5 506 Raiffeisen stavební spořitelna 3512 -57,1 589 Moneta stavební spořitelna 490 -67,1 362 CELKEM 17.628 -55 3253

Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv za leden až červen 2023:

spořitelna nové smlouvy 2023 cílová částka 2023 (v mil. Kč) nové smlouvy 2022 cílová částka 2022 (v mil. Kč) počet poskytnutých úvěrů 2023 počet poskytnutých úvěrů 2022 ČSOB Stavební spořitelna 71.953 39.474 77.030 33.118 5181 6500 SSČS 46.095 19.784 53.771 24.474 8506 11.634 Modrá pyramida 52.576 15.295 63.348 21.008 4407 5503 Raiffeisen stavební spořitelna 37.760 56.888 50.594 56.354 4666 6019 Moneta stavební spořitelna 29.070 9636 32.751 12.432 719 1481 CELKEM 237.454 141.077 277.494 147.386 23.479 31.137

Členění poskytovaných úvěrů a smluv za leden až červen 2023:

Leden až červen 2023 Leden až červen 2022 úvěry počet (v kusech) objem (v mil. Kč) počet (v kusech) objem (v mil. Kč) zajištěné pro fyzické osoby 2241 6077,8 8435 25.910,2 nezajištěné pro fyzické osoby 20.998 10.559,3 22.212 11.041,2 zajištěné pro právnické osoby 0 0 1 13 nezajištěné pro právnické osoby 13 39 78 327 komerční 227 949,8 411 1845,7 nové smlouvy počet (v kusech) cílová částka (v mil. Kč) počet (v kusech) cílová částka (v mil. Kč) fyzické osoby 237.409 140.898 277.383 147.026 právnické osoby 45 179 111 362

Zdroj: Stavební spořitelny