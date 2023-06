Stavba obchvatu Č. Budějovic, který bude součástí D3, se prodraží až o miliardu

České Budějovice - Obchvat Českých Budějovic, který bude součástí dálnice D3, by se mohl prodražit až o miliardu korun. Novinářům to dnes při návštěvě premiéra Petra Fialy (ODS) řekli zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Jihočeského kraje. Obchvat bude hotový do konce roku 2024, fungovat by měl od ledna 2025. Stát zprovozní oba úseky najednou. Obchvat bude mít dvě části: úsek Hodějovice - Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, kde byly původní náklady sedm miliard korun, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné - Staré Hodějovice za 5,28 miliardy.

Fotogalerie

"Je to (možné zvýšení nákladů) debata, která vyplývá z toho, že nabídka na stavbu byla podaná v roce 2018 a dnes je rok 2023. V roce 2018 ta firma nějak nacenila kovové konstrukce, které dnes dává do betonu v tunelu (Pohůrka). A každému musí být jasné, že ty kovové konstrukce stály v roce 2018 něco úplně jiného. Takže je legitimní debata o tom, jak má tahle věc být vyrovnána. Smlouva v sobě nemá inflační doložku, takže je na ŘSD a stavařích, domluvit se na korektním modelu, jak by to mělo dopadnout. Je legitimní stavařům něco dát," řekl ČTK jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Loni v létě ministr dopravy Martin Kupka (ODS) avizoval, že stavba se prodraží nejméně o 100 milionů korun. Obchvat by měl být hotový do konce roku 2024. Kuba považuje za vhodné, aby se úseky nezprovozňovaly každý zvlášť.

ŘSD pracuje i na jiných úsecích D3 ve směru z Českých Budějovic k hranici s Rakouskem. Loni v únoru začalo stavět část mezi Třebonínem a Kaplicí za 1,87 miliardy Kč bez DPH a úsek dlouhý 8,6 kilometru chce zprovoznit koncem roku 2024. Stavba navazuje na budovaný dálniční obchvat Českých Budějovic.

ŘSD má také stavební povolení na 12 kilometrů dlouhý úsek dálnice D3 z Kaplice k Nažidlům na Českokrumlovsku. Začít stavět ho chce v letošním čtvrtém čtvrtletí. Na twitteru o tom informoval ředitel ŘSD Radek Mátl. Předpokládané náklady na stavbu jsou 6,1 miliardy Kč bez DPH. Část mezi Kaplicí a Nažidly bude podle dřívějších informací Mátla hotová v roce 2026. O rok dříve by mohlo ŘSD dokončit úsek od Nažidel k hranicím s Rakouskem, který chce začít stavět koncem letošního roku.

V provozu je nyní 70 kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026.